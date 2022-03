হায়দরাবাদ, 9 মার্চ : উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, মণিপুর, উত্তরাখণ্ড এবং গোয়া ৷ পাঁচ রাজ্যে আগামী পাঁচ বছরের জন্য কুর্সিতে কারা, জানতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকঘণ্টার (Vote counting in five states set to take place on March 10) ৷ বুথ ফেরৎ সমীক্ষায় যার আভাস মিলেছে ইতিমধ্যেই ৷ কিন্তু বুথ ফেরৎ সমীক্ষার হিসেব উল্টে যাওয়ার ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নেহাত কম নেই ৷ তাছাড়া ভিন্ন এজেন্সির বুথ ফেরৎ সমীক্ষায় উঠে আসা ভিন্ন তথ্যে বিভ্রান্ত মানুষ শেষ পর্যন্ত চেয়ে থাকেন ফল প্রকাশের দিকেই ৷

তবু বিভিন্ন এজেন্সির বুথ ফেরৎ সমীক্ষার ট্রেন্ড যা আভাস দিচ্ছে তাতে উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ ফের 'সিকন্দর' হলেও আসন কমছে পদ্মশিবিরের ৷ কংগ্রেসের অন্তর্কলহের সুযোগে পঞ্জাবে বাজিমাত করতে চলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি ৷ উত্তরাখণ্ডের যা ট্রেন্ড তাতে ক্ষমতা ধরে রাখলেও সেখানে গেরুয়া শিবিরকে যথেষ্ট বেগ পেত হবে ৷

বুথ ফেরৎ সমীক্ষায় গোয়া বিধানসভায় আবার ত্রিশঙ্কু হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে ৷ জান লড়িয়েও সেখানে ঘাসফুল ফোটাতে ব্যর্থ হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে কয়েকটি এজেন্সির বুথ ফেরৎসমীক্ষা সত্যি হলে 40 আসনের পশ্চিমের ছোট্ট রাজ্যটিতে 'কিংমেকার' হতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এদিকে 60 আসনের মণিপুর ফের বিজেপির দখলে যাচ্ছে বলেই ইঙ্গিত এক্সিট পোলে ৷

তবে ফল প্রকাশের আগে 5টি রাজ্যের বেশ কিছু হেভিওয়েট বিধানসভা কেন্দ্র এবং প্রার্থীদের নামের দিকে চোখ বোলানো যাক :

উত্তরপ্রদেশ : 403 আসনের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় 15কোটি 2 লক্ষ 84 হাজার 5 জন ভোটারের হাতে 4,442 জন প্রার্থীর ভাগ্যগণনা ৷ এরমধ্যে 2017 নির্বাচনে বিজেপি জোটের দখলে ছিল 325টি আসন ৷ বিজেপি একাই জিতেছিল 312টি-তে ৷ এবার সেই সংখ্যাটা কমে আসতে পারে আড়াইশোর আশেপাশে ৷ অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি দু'অঙ্কেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে আভাস এক্সিট পোলে ৷

নজরে রয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ (গোরক্ষপুর), অখিলেশ যাদব, (কারহাল), কেশব প্রসাদ মৌর্য (সিরাথু), অনিল রাজভর (শিবপুর), বিনয় শঙ্কর তিওয়ারি (চিল্লুপার) ৷

পঞ্জাব : 117 আসনের পঞ্জাবে 1,304 জন প্রার্থীর ভাগ্যগণনা 2 কোটি 14 লক্ষ 99 হাজার 804 ভোটারের হাতে ৷ 77টি আসনে জয়লাভ করে গতবার কুর্সিতে এসেছিল কংগ্রেস ৷ কিন্তু এবার হাওয়া ব্যাপকভাবে বইছে আম আদমি পার্টির দিকে ৷

নজরে থাকছেন চরণজিৎ সিং চন্না (চমকুর সাহিব), নভজোৎ সিং সিধু (অমৃতসর পূর্ব), অমরিন্দর সিং (পাতিয়ালা), ভগবৎ মান (ধুরি) ৷