কিভ, 26 ফেব্রুয়ারি : যুদ্ধ মানেই ধ্বংস, শত শত প্রাণহানি আর রক্তক্ষয় । ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আবহ । ক্রমাগত পড়ছে বোমা, থেকে থেকে গোলাবর্ষণ । সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের একটি দেশে ভীত সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ । সেই চরম দুশ্চিন্তার আবহেই এক মন ভাল করে দেওয়া খবর । খবর দিল খোদ ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রক । যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণের আশ্রয় হয়ে উঠেছে মাটির নিচের বাঙ্কারগুলি । শনিবার সেখানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান (baby was born in one of the shelters in Kyiv) ।

তেমনই এক শেল্টারে কি লেখা হয়েছে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রকের ওই টুইটে ? "যতটা জানি কিভের শেল্টারে এই প্রথম কোনও শিশু জন্ম নিল । মাটির নিচের এই জায়গাটি জ্বলন্ত বহুতলটির ঠিক পাশে । যেখানে রয়েছে রাশিয়ার যুদ্ধ ট্যাঙ্কার । আমরা ওকে স্বাধীনতা বলে ডাকতে পারি ।" আর পোস্টের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ছবিটি কঠিন হৃদয়ের মানুষেরও মন গলাতে বাধ্য । নরম সাদা তোয়ালেতে মোড়া এক ফুটফুটে শিশু । বাইরের আতঙ্ক যাঁকে ছুঁতে পারছে না । মায়ের আঙুল আঁকড়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়েছে সে ।

সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাশিয়া ইউক্রেনের উপর হামলার কথা ঘোষণা করতেই প্রাণ বাঁচাতে এক বম্ব শেল্টারে এসে ঠাঁই নেন ২৩ বছরের এক অন্ত:সত্ত্বা তরুণী । শুক্রবার বাইরে মুহুর্মূহু গোলাবর্ষণের মাঝেই প্রসব বেদনা ওঠে ওই তরুণীর । বাইরে তখন রুশ সেনার মোকাবিলায় ব্যস্ত পুলিশকর্মীরা । তবে তরুণীর প্রসব যন্ত্রণার চিৎকার শুনে সাহায্যের জন্য ছুটে আসে পুলিশ । মাইকলা শ্লাপাক নামে এক মহিলা পুলিশ আধিকারিকের সাহায্যে শিশু কন্যার জন্ম দেন ওই তরুণী । এরপর তড়িঘড়ি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে শিশু ও মা দু'জনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ।

শিশুটির নাম রাখা হয়েছে মিয়া । সোশ্যাল মিডিয়ায় মিয়ার জন্মের কাহিনী এখন ভাইরাল । ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রকের টুইটে অবশ্য মিয়ার বাবা-মার পরিচয় জানা যায়নি । তবে ইভাল করোল নামে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রকে কর্মরত এক যুবক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, রুশ আক্রমণের মাঝেই আমার স্ত্রী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন । বেশ কিছু ছবিও দিয়েছেন তিনি । ইভালের পোস্টটিও রীতিমতো ভাইরাল । মনে করা হচ্ছে, ওই যুবকই মিয়ার বাবা ।