গুয়াহাটি, 7 নভেম্বর: সরকারি চাকরির পরীক্ষায় (Govt recruitment exam) যাঁরা পাশ করতে পারেননি তাঁদের জন্য অভিনব উদ্যোগ নিল অসম সরকার । মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা (Himant Biswa Sarma) জানিয়েছেন, পাশ করতে পারেননি এমন প্রার্থীদের পরীক্ষার সময় ফর্মফিলাপ করতে যে টাকা লেগেছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে । পরীক্ষায় যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা অবশ্য এই সুযোগ পাবেন না । এর আগে একটি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, সরকারি নিয়োগে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে তাঁর সরকার পদত্যাগ করবে। স্বভাবতই তাঁর ওই মন্তব্য নিয়ে প্রবল চর্চা হয়েছিল সেসময় । এবার আবারও চর্চায় উত্তরপূর্ব ভারতে বিজেপির ম্যান ফ্রাইডে হিসেবে পরিচিত অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা (Assam govt will refund the exam fees to the unsuccessful candidates) ।

মুখ্যমন্ত্রী রবিবার যখন সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন তার একদিন আগে অসম সরকারের গ্রেড 3 নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে । এই গ্রেডে প্রায় 11 হাজার কর্মীকে নিয়োগ করা হবে । লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেছেন প্রায় তাঁর দ্বিগুন প্রার্থী । এবার ইন্টারভিউ দিতে হবে পরীক্ষার্থীদের । সেখান থেকেই চাকরি হবে 11 হাজার আবেদনকারীর । ইন্টারভিউতে যাঁরা বসতে পারছেন না তাঁদেরই ফর্মফিলাপের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা ইন্টারভিউতে বসতে পারছেন না তাঁদেরই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে । পরীক্ষায় বসার আবেদন করতে যে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল সেখানেই টাকা জমা পড়বে । "

আরও পড়ুন: 'একটি নিয়োগেও দুর্নীতি পেলে সরকার থেকে সরে যাব', চ্যালেঞ্জ অসমের মুখ্যমন্ত্রীর

অসম সরকার গ্রেড 3 এবং গ্রেড 4-এ কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বেশ কয়েক মাস আগে । লিখিত পরীক্ষা হয় অগস্ট মাসে । এর আগে গ্রেড 4-এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল। এবার গ্রেড 3-র ফল প্রকাশ করল অসম সরকার ।