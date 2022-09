গুয়াহাটি, 30 সেপ্টেম্বর: আবারও ক্ষমতায় ফিরবে বিজেপি ৷ 2024 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে লোকসভা নির্বাচনে জিতবে গেরুয়া শিবির ৷ ভারতের মসদনে এনডিএ সরকারই আসবে ৷ আর গান্ধি পরিবার তো মেয়াদ ফুরনো ওষুধের মতো (Gandhi family are expired drugs) ৷ তারা বিরোধী দল হতে পারে না ৷ এভাবেই কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has taken a swipe at Congress over its dwindling fortunes in the electoral polls) ৷

2014-22 পর্যন্ত সময়কালে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কংগ্রেস এখনও মনে করে তারা শাসক দল ৷ বিজেপি তাদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে (usurped power) নিয়েছে ৷" দেশে বিরোধী দলের জন্য গণতন্ত্র আছে ৷ একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে । (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ৷

আরও পড়ুন: 'একটি নিয়োগেও দুর্নীতি পেলে সরকার থেকে সরে যাব', চ্যালেঞ্জ অসমের মুখ্যমন্ত্রীর

তবে গান্ধি পরিবার আর বিরোধী দল নয় তাঁর কাছে ৷ তিনি কটাক্ষ করেন, "গান্ধি পরিবারকে বিরোধী দল হিসেবে দেখবেন না ৷ ওরা মেয়াদ ফুরনো ওষুধের মতো ৷ বিরোধী হওয়ার কোনও যোগ্যতাও ওদের নেই ৷ কারণ তারা তো কখনও নিজেদের বিরোধী বলে ভাবেই না ৷ তারা শুধুমাত্র বিরোধী হওয়ার জন্য বিরোধী ৷ ওদের মনে হয় প্রধানমন্ত্রীর আসনটা আসলে ওদের ৷ কিন্তু নরেন্দ্র মোদি জোরজবরদস্তি সেটা দখল করে বসেন আছেন ৷"

হিমন্ত বিশ্বশর্মা একসময় কংগ্রেসে ছিলেন ৷ প্রায় দু'দশক কংগ্রেসে থাকার পর কয়েক বছর আগে তিনি হাত ছেড়ে পদ্মশিবিরে নাম লেখান ৷ কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বলেন, "কংগ্রেস যেদিন মুছে যাবে, একটা নতুন রাজনৈতিক দল উঠে আসবে ৷ তাদের একটা বোধবুদ্ধি থাকবে ৷" কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "একটা দলের শাসন থাকতে পারে ৷ কিন্তু কংগ্রেসে একটা পরিবারের শাসন তৈরি করা হয়েছে ৷ সারা ভারত ওই 10 জনপথ থেকে চলবে, এমন একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চাইছে কংগ্রেস ৷ সেটা হবে না ৷"