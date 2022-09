নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না গান্ধি পরিবারের কোনও সদস্য । দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি তাঁকে এই কথা জানিয়েছেন বলে দাবি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলতের (Gehlot Said no members of the Gandhi Family will contest) । পাশাপাশি তিনি বলেন, এই নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত ৷ তবে কবে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেবেন, তা এখনও ঠিক হয়নি (Rajasthan CM Ashok Gehlot says will soon fix date of filing nomination for Congress President) । সেটা খুব শিগগিরি জানাবেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা । সাংবাদিকদের তিনি জানান, বারে বারেই রাহুল গান্ধিকে সভাপতি পদে ফেরার জন্য অনুরোধ করছিলেন । কিন্তু ওয়েনাড়ের সাংসদ তাতে রাজি হননি ।

ভারত জোড়ো আন্দোলনে অংশ নিতে কেরলে গিয়েছেন মন্ত্রী অশোক গেহলত ৷ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "গান্ধি পরিবারের কোনও সদস্য আর কংগ্রেস সভাপতি হবেন না ৷ কোনও বিশেষ কারণে ঠিক হয়েছে যে অ-গান্ধি পরিবারের কেউ এবার সভাপতি হবে ৷"

তাহলে কি এটা বিজেপির স্বজনপোষণের অভিযোগের ফল ? এ প্রসঙ্গে সোনিয়া-অনুগামী অশোক গেহলত বলেন, "2019 সালে এটা রাহুল গান্ধি বলেছিলেন তিনি পোস্ট ছাড়াও অনেক বেশি কাজ করবেন ৷ ওয়ার্কিং কমিটিতে এ কথা জানিয়েছিলেন তিনি ৷ এখনও তিনি সেই একই কথা বলছেন যে, তিনি কোনও পদ ছাড়াই দলের জন্য কাজ করবেন ৷"