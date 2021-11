মুম্বই, 27 নভেম্বর : নিজের অভিষেক ম্যাচেই দুরন্ত শতরান করে সৌরভ-আজাহার-শিখরদের তালিকায় নিজের নাম তুলে ফেলেছেন শ্রেয়স আইয়ার (Shreyas Iyer maiden test century) ৷ বৃহস্পতিবার কানপুরে তাঁর হাতে জাতীয় দলের টেস্ট ক্যাপ তুলে দেন কিংবদন্তী সুনীল গাভাসকার (Sunil Gavasker) ৷ প্রথম পরীক্ষাতেই তার যথা যোগ্য মান রাখলেন তিনি ৷ যার জেরে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকে মিলল বাহবা (BCCI congratulated Shreyas ) ৷

বৃহস্পতিবার প্রথম ব্যাট করে শ্রেয়স এবং জাদেজার হাফ সেঞ্চুরির দৌলতে দিনের শেষে 4 উইকেট খুইয়ে 258 রান সংগ্রহ করেছিল ভারত ৷ শ্রেয়স নট আউট ছিলেন 75 রানে ৷ শুক্রবারও একই রকম মারমুখী ভঙ্গিমায় দিন শুরু করেন তিনি ৷ কিউয়ি অলরাউন্ডার কাইল জেমিসনকে তার প্রথম ওভারেই দু‘দু’বার বাউন্ডারির রাস্তা দেখান শ্রেয়স৷

এরপর 158 বলে শতরান পূ্রণ করেন তিনি ৷ যদিও শুক্রবার দিনের শুরুতেই জাদেজার উইকেট ছিটকে দেন সাউদি এবং শেষ পর্যন্ত 339 রানেই শেষ হয়ে যায় ভারতীয় ইনিংস ৷

তবে একথা মানতেই হবে যে, গ্রিন পার্কে নিজের অভিষেক ম্যাচে শ্রেয়স আইয়ার এমন একটি দুরন্ত ইনিংস না খেললে হয়ত রীতিমত বিপদে পরতে হত ভারতকে ৷ কারণ বৃহস্পতিবার মাত্র 154 রানেই 4 উইকেট খুইয়ে ফেলেছিল মেন ইন ব্লু, তারপর 104 রানের পার্টনারশিপ গড়ে ভারতকে উদ্ধার করেন শ্রেয়স-জাদেজাই ৷ আইয়ারের এই ইনিংসের টুইটে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বিসিসিআই ৷ বিসিসিআই তরফে টুইটে লেখা হয়, "শ্রেয়স আইয়ারের একটি স্মরণীয় অভিষেক ৷"(A debut to remember for

