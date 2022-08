আমেদাবাদ, 23 অগস্ট: ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা উচিত মণীশ সিসোদিয়াকে ৷ উপমুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি সিসোদিয়া দিল্লির শিক্ষামন্ত্রীও ৷ তিনি রাজধানীতে স্কুলগুলির শিক্ষার মানই বদলে দিয়েছেন, তাই সোমবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এমনটাই দাবি করলেন ৷ এদিকে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী এখন সিবিআই স্ক্যানারে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আবগারি নীতি নিয়ে দুর্নীতি করার অভিযোগ উঠেছে ৷ তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ৷ বিতর্ক উসকে দিয়ে সিসোদিয়া জানিয়েছেন, আম আদমি পার্টি বা আপ ছাড়লে বিজেপি তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে (Arvind Kejriwal claims Manish Sisodia deserves Bharat Ratna but he is being hounded by Centre) ৷

এবছরের শেষে গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন ৷ এনিয়ে পাঁচবার রাজ্যে এলেন আপ-প্রধান কেজরিওয়াল ৷ 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'ও (The New York Times) আমাদের শিক্ষানীতির প্রশংসা করেছে, আমেদাবাদে বলেছেন তিনি ৷ এর জন্য সিসোদিয়াকে কোনও ভালো কথা তো বলাই হয়নি, উলটে নিশানা করা হয়েছে তাঁকে, সাংবাদিকদের জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ৷

নিউ ইয়র্ক টাইমসে দিল্লি সরকারের শিক্ষানীতির প্রশংসা

আরও পড়ুন: মণীশ সিসোদিয়াদের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি হয়নি, জানাল সিবিআই

মোদির রাজ্যে দাঁড়িয়ে গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "বিগত 70 বছরে কোনও রাজনৈতিক দল যা পারেনি, সেই আশ্চর্য কাজটা করেছেন একজন ৷ তাঁর বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি অভিযান চালাতে আপনাদের লজ্জা করে না ৷ সরকারি স্কুলগুলো আজ সবচেয়ে ভালো ৷ এরকম মানুষের ভারতরত্ন পাওয়া উচিত ৷" তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন হয়তো সিসোদিয়াকে (Deputy CM Manish Sisodia) খুব শিগগিরি গ্রেফতার করা হতে পারে ৷ এমনকী তিনিও গ্রেফতার হতে পারেন, জানান কেজরিওয়াল ৷