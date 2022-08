আগরা, 4 অগস্ট: দেশজুড়ে চলছে 'আজাদি কি অমৃত মহোৎসব' ৷ স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এরই অংশ হিসেবে ভারতের স্মৃতিসৌধ এবং অন্য জায়গাগুলিতে বিনা খরচে ঘুরতে পারবেন পর্যটকেরা ৷ প্রবেশ মূল্য থেকে শুরু করে কোনও টাকাই দিতে হবে না ৷ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (Archaeological Survey of India, ASI) জানিয়েছে, 5-15 অগস্ট পর্যন্ত তাজমহল, আগরা ফোর্ট, কুতুব মিনারের মতো সৌধগুলিতে বিনা খরচে ঢুকতে পারবেন সবাই (Archaeological Survey of India (ASI) to free entry to protected monuments and sites as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav) ৷

কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি মন্ত্রকের উদ্যোগে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ঘিরে একাধির কর্মকাণ্ড চলছে দেশে ৷ ভারতের স্বাধীনতার 75 বছর এবং এর সঙ্গে জড়িত বিপ্লবী থেকে শুরু করে দেশের সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ অতীতকে স্মরণ করা হচ্ছে এই উৎসবে ৷ ভারত সরকার একে এক মহোৎসবে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন ইতিমধ্যে এই উৎসব এক নাগরিক আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে ৷

এই মহোৎসবে নানাবিধ অনুষ্ঠান, নাচ-গান, বিভিন্ন শোভাযাত্রা, সম্প্রদায়ের উৎসব এসব কিছু তুলে ধরার কাজ চলছে ৷ এর আগে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে 2-15 অগস্ট পর্যন্ত সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে ভারতের জাতীয় পতাকার ছবি লাগানোর আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ এভাবেই শুরু হয়েছে হর ঘর তেরঙ্গা ক্যাম্পেন ৷ এতে 20 কোটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের উদ্যোগ নিয়েছে মোদি-সরকার ৷ তার জন্য খরচ হতে পারে আনুমানিক 200 কোটি টাকা ৷