নয়াদিল্লি, 19 জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় ধাক্কা সমাজবাদী পার্টিতে (Big Set back for Samajwadi Party) ৷ জল্পনা সত্যি করে বিজেপিতে যোগ দিলেন মুলায়ম সিং যাদবের ছোট পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব (Aparna Yadav Daughter in law of Mulayam singh yadav Joins BJP) ৷ আজ দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন অর্পণা ৷ 2017 সালে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে লখনউ ক্যান্ট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সমাজবাদী পার্টির টিকিটে ভোটে লড়েছিলেন ৷

10 ফেব্রুয়ারি থেকে সাত দফায় নির্বাচন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ৷ উত্তর ভারতের এই মেগা ইভেন্টে হট ফেভারিট মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন বিজেপি ৷ যে লড়াইয়ে ধারে ও ভারে পিছিয়ে থাকলেও, প্রধান প্রতিপক্ষ অখিলেশ যাদবের নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পার্টি ৷ কিন্তু, সেই অখিলেশের পরিবারেই এবার চিড় ধরল ৷ নির্বাচনের 22 দিন আগে শিবির বদলে বিজেপিতে যোগ দিলেন তাঁর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী তথা মুলায়ম সিং যাদবের পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব ৷

এ দিন দিল্লিতে বিজেপি’র কেন্দ্রীয় দফতরে গিয়ে যোগদান করেন অপর্ণা যাদব ৷ সম্প্রতি বেশ কিছু ইস্যুতে উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রশংসা করতে শোনা গিয়েছিল মুলায়মের ছোট পুত্রবধূকে ৷ এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কাজেরও প্রশংসা করেন তিনি ৷ যা নিয়ে সমাজবাদী শিবিরে অস্বস্তি আগে থেকেই ছিল ৷ সূত্রের খবর, লখনউ ক্যান্ট কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে টিকিট চেয়েছেন অপর্ণা ৷ 2017 সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকেই সমাজবাদী পার্টির টিকিটে লড়াই করেছিলেন ৷ কিন্তু, সে বার রিতা বহুগুনা জোশীর কাছে পরাজয় হয় তাঁর ৷ তবে, প্রায় 63 হাজার ভোট পেয়েছিলেন অপর্ণা ৷

কিন্তু, ঘরের দল ছেড়ে কেন বিজেপিতে গেলেন অপর্ণা ? শুধুই কি যোগী তথা মোদি সরকারের কাজে মুগ্ধ হয়ে ? নাকি এর পিছনে রয়েছে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ৷ রাজনীতির কারবারিরা মনে করছেন, অখিলেশ যাদবের একছত্র আধিপত্য হয়তো মেনে নিতে পারেননি প্রতীক যাদবের স্ত্রী ৷ আর সেই কারণেই প্রতিপক্ষ শিবিরে গিয়ে এবার নাম লেখালেন তিনি ৷

অপর্ণা যাদবের সঙ্গে মুলায়মের ছোট ছেলে প্রতীকের 2011 সালে বিয়ে হয় ৷ তিনি ‘বি-অ্যাওয়ার’ নামে একটি সংগঠন চালান ৷ যে সংগঠন মহিলাদের উন্নয়নে কাজ করে ৷ এমনকি লখনউয়ে একটি গো-শালা রয়েছে তাঁর ৷ সম্প্রতি কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রশংসা শোনা গিয়েছিল তাঁর মুখে ৷ এমনকি গত বছর রাম মন্দির তৈরির জন্য গঠিত ট্রাস্টে 11 লক্ষ টাকা অনুদানও দেন ৷ আর তিনি যে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন এমন জল্পনা শোনা যাচ্ছিল ৷ আজ সেই জল্পনাই সত্যি প্রমাণিত করলেন অপর্ণা যাদব ৷