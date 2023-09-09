Chandrababu Naidu Arrested: দুর্নীতির অভিযোগ, গ্রেফতার অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু
Updated: 19 minutes ago |
Published: 39 minutes ago
Published: 39 minutes ago
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Chandrababu Naidu Arrested: দুর্নীতির অভিযোগ, গ্রেফতার অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু
Updated: 19 minutes ago |
Published: 39 minutes ago
Published: 39 minutes ago
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হায়দরাবাদ, 9 সেপ্টেম্বর: গ্রেফতার হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের নানদয়াল থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি ৷ পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নমূলক মামলায় দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে ৷ তিনি তেলগু দেশম পার্টি বা টিডিপি'র প্রধান ৷
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Andhra Pradesh | Criminal Investigation Department (CID) arrest TDP chief and former Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu in Nandyala: TDP— ANI (@ANI) September 9, 2023
(File Pic) pic.twitter.com/m6cWcONAVa
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