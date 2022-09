দেরাদুন, 23 সেপ্টেম্বর: উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশে ভানানতারা রিসর্টের মহিলা কর্মী অঙ্কিতা ভাণ্ডারির (19) খুনের ঘটনায় এক বিজেপি নেতার ছেলে-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে ধৃত বিজেপি নেতার ছেলের নাম পুলকিত আরিয়া ৷ রিসর্টের মালিকও এই মুখ্য অভিযুক্ত (Uttarakhand vanantra resort) ৷ ধৃতের বাবা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিনোদ আরিয়া ৷ ধৃত অপর দুই ব্যক্তির নাম, পুলকিত গুপ্তা ও সৌরভ ভাষ্কর (BJP leader son among three held for murder) ৷

পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ধৃতরা নিজেদের দোষ কবুল করেছে ৷ তারা জানিয়েছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই ওই তরুণীকে তারা খুন করে শক্তি খালের জলে ফেলে দেয় ৷ যদিও ওই তরুণীর দেহ এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ (Ankita Bhandari Murder Case)৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 18 সেপ্টেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন অঙ্কিতা ৷ এরপর তরুণীর পরিবারের তরফে পুলিশে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়, তারপরেই ঘটনা সামনে আসে ৷ অন্যদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার পুলিশের গাড়ি ও রিসর্টটি ভাঙচুর করেন স্থানীয়রা (Angry villagers vandalized Vanantra Resort) ৷