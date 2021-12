নয়াদিল্লি, 6 ডিসেম্বর : নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে গ্রামবাসীদের মৃত্যুর বিষয়ে আজ সংসদে (Winter session of Lok Sabha and Rajya Sabha) বিবৃতি দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah to give statement on Nagaland) ৷ সংসদের উভয় কক্ষেই বিবৃতি দেওয়ার কথা তাঁর ৷

লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশনে নাগাল্যান্ড ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ এই মর্মে সোমবার নোটিশ দেন সুখেন্দুশেখর রায়, অধীররঞ্জন চৌধুরী, মণীশ তিওয়ারি, কে সুরেশ, গৌরব গগৈ-সহ একাধিক সাংসদ (MPs demanding discussion on Nagaland issue in Parliament) ৷ মন জেলার ওটিঙে নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে 13 জন গ্রামবাসীর মৃত্যুর ঘটনায় (Security forces kill 13 civilians in Nagaland) আলোচনার দাবিতে আজ তোলপাড় শুরু হয়েছে সংসদের উভয় কক্ষে ৷

এ দিকে, আজ তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল নাগাল্যান্ড যাচ্ছে ৷ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মিতা দেব, শান্তনু সেন, অপরূপা পোদ্দার ও বিশ্বজিৎ দেব ৷ তাঁরা আজই মন জেলার ওটিং গ্রামে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন (five-member aitc delegation to visit Nagaland today) ৷

শনিবার জঙ্গি ভেবে 'ভুল করে' (Security forces opened fire suspecting them to be militants) নিরাপত্তা রক্ষীরা মন জেলার ওটিঙে অভিযান চালানোয় মৃত্যু হয় 13 জন সাধারণ নাগরিকের (13 civilians and one soldier were killed in Nagaland)৷ এরপর জনতার রোষের মুখে পড়েন নিরাপত্তা রক্ষীরা ৷ পুলিশের গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ অসম রাইফেলসের এক জওয়ানেরও মৃত্যু হয় ৷

এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে রবিবারই টুইট করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি টুইটে লেখেন, "নাগাল্যান্ডের মনের ওটিঙে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে তাতে ব্যথিত ৷ যারা পরিজনদের হারিয়েছে, সেই পরিবারগুলির প্রতি জানাই সমবেদনা ৷ রাজ্য সরকার উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে, তারা এই ঘটনার তদন্ত করে স্বজন হারানো পরিবারদের সুবিচার পাওয়া নিশ্চিত করবে ৷"

