নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর : কৃষি আইন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণার পরই জল্পনা ছড়িয়েছিল যে পঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি, অমরিন্দর সিং (Captain Amrinder Singh) ও শিরোমনি অকালি দলের (Shiromani Akali Dal) জোটের রাস্তা পরিষ্কার হল ৷ এবার সেই জল্পনার আগুনে ঘি ঢাললেন স্বয়ং অমিত শাহ (Amit Shah on Punjab Poll) ৷ শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং ও শিরোমনি অকালি দলের নেতা সুখদেব সিং ধিন্দসার সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা চলছে (amit shah says bjp in talks with Amrinder, sad for alliance in Punjab) ৷

এদিন নয়াদিল্লিতে একটি লিডারশিপ সামিটে অংশ নেন বিজেপির এই হেভিওয়েট নেতা ৷ সেখানেই তিনি এই মন্তব্য করেন ৷ পাশাপাশি তিনি জানান, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে কৃষকদের বিক্ষোভের কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ কারণ, কৃষি আইন প্রত্যাহারের পর সব সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে ৷ উত্তরপ্রদেশে বিজেপিই ফের সরকার গড়তে চলেছে বলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছেন তিনি ৷

উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাবে আরও কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে আগামী বছরের গোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ক্ষমতায় ৷ এবার ভোটে তারা একাই ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই করছে ৷ কিন্তু পঞ্জাবে বিজেপি বিরোধী আসনে ৷ সেখানে কংগ্রেস সরকারে ৷ তাই ওই রাজ্যে ভোটে জিততে মরিয়া গেরুয়া শিবির ৷ ভোটের কয়েকমাস আগে অমিত শাহের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷

কারণ, অকালি দল এনডিএ-র অনেক পুরনো শরিক ছিল ৷ কৃষি আইন নিয়ে মতবিরোধের জেরেই তারা বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করে ৷ কৃষি আইন প্রত্যাহারের পর তাঁদের এনডিএ-তে ফিরে আসতে সমস্যা থাকার কথা নয় ৷ অমিত শাহের মন্তব্যে সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে ৷

অন্যদিকে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংকে সরতে হয় বলে অভিযোগ ৷ পরে ক্যাপ্টেন কংগ্রেস ছাড়েন ৷ আর নতুন দল তৈরির ঘোষণা করেন ৷ রাজনৈতিক মহলের অনুমান ছিল, ক্যাপ্টেন হয়তো বিজেপির সঙ্গেই হাত মেলাবেন ৷ অমিত শাহ শনিবার সেই দিকেই ইঙ্গিত করলেন ৷

পাশাপাশি কৃষি আইন প্রত্যাহার নিয়ে তাঁর মত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বড় মনের মানুষ ৷ তাই তিনি কৃষকদের বিক্ষোভ থামাতে চেয়েছেন ৷ কৃষকরা চাননি বলেই কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷