নয়াদিল্লি, 18 মার্চ: বিরোধীরা এগিয়ে আসুক এবং তারা আলোচনায় বসুক ৷ সংসদের এই অচলাবস্থা কাটাতে মোদি সরকার নিজে দু'কদম এগিয়ে যাবে ৷ শুক্রবার একটি সংবাদমাধ্য়মের আলোচনাসভায় এ কথা জানান অমিত শাহ ৷ প্রসঙ্গত, সংসদে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে 13 মার্চ থেকে ৷ কিন্তু রাহুল গান্ধির লন্ডনে করা মন্তব্যের জেরে উত্তাল হয়েছে দুই কক্ষ ৷ মাঝে মাঝেই অধিবেশন মুলতুবি হয়েছে ৷ এর আগে বাজেট অধিবেশনের প্রথম দফাতেও শিল্পপতি গৌতম আদানির ইস্যুতে বিজেপি এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে তরজা চরমে পৌঁছয় ৷ সেবারও অধিবেশন ঠিকমতো চালানো সম্ভব হয়নি (Current logjam in Parliament can be resolved if the Oppositions come forward for talks, says Amit Shah) ৷

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান, কয়েকটি ইস্যু আছে যা রাজনীতির ঊর্ধ্বে ৷ তিনি এ প্রসঙ্গে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন । জানান, তিনিও দেশের বাইরে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চাইতেন না ৷ উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাহুল গান্ধি লন্ডনে গিয়ে ভারতের সংসদ সম্পর্কে বহু মন্তব্য করেছেন, যা নিয়ে দেশে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে কংগ্রেসকে ৷ তাই বিজেপি শীর্ষনেতার এই মন্তব্যটি রাহুলকেই উদ্দেশ্য করে করা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷ শাহ বলেন, "দু'পক্ষ অধ্যক্ষের সামনে আলোচনায় বসুক ৷ তারা দু'পা এগিয়ে এলে, আমরা দু'কদম সামনে যাব ৷ সংসদ আবার সচল হবে ৷" এরপর তিনি কোনও নির্দিষ্ট বিরোধী দলের নাম না-নিলেও কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করেই বলেন, "কিন্তু আপনারা শুধু সাংবাদিক সম্মেলন করছেন ৷ এভাবে হতে পারে না ৷"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, "আমরা উদ্যোগ নিলেও বিরোধীরা আলোচনায় বসার কোনও প্রস্তাবই দিচ্ছে না ৷ তাহলে কাদের সঙ্গে কথা বলব ? বিরোধীরা মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতেই আগ্রহী ৷ তারা একটা স্লোগান তৈরি করেছে যে, সংসদে বাকস্বাধীনতা থাকা উচিত ৷ সংসদে এমনিতেই কথা বলার স্বাধীনতা আছে ৷ কেউ আপনাকে কথা বলা থেকে আটকাতে পারে না ৷" তিনি আরও জানান, সংসদ শুধুমাত্র ট্রেজারি অথবা শুধুমাত্র বিরোধী- কোনও একপক্ষকে নিয়ে চলতে পারে না ৷ তবে প্রত্যেককেই নিয়ম মানতে হবে ৷ তিনি বলেন, "আপনি রাস্তায় যেভাবে কথা বলেন, সেভাবে সংসদে কথা বলতে পারেন না ৷ এই সাধারণ ধারণাটা না-থাকলে, আমরা কী করতে পারি ?"

রাহুলের নাম না করলেও তাঁকে কটাক্ষ করে শাহ বলেন, "তাঁদের ঠাকুমা বা বাবা যখন সরকারে ছিলেন, তখনও সংসদে এই নিয়ম কার্যকর ছিল ৷ তাঁরা সেসব নিয়ম মেনেই সংসদীয় বিতর্কে অংশ নিতেন ৷ আমরাও নিয়ম অনুযায়ী করছি ৷" ইমারজেন্সি উঠে যাওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধি ইংল্যান্ড সফরে যান ৷ সে সময় শাহ কমিশন গঠিত হয় এবং তাঁকে জেলে পোরার চেষ্টা হচ্ছিল ৷ সে সময় ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি তুলে শাহ বলেন, "কয়েকজন সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার দেশের হালচাল কেমন ? তিনি বলেছিলেন, আমাদের কয়েকটি ইস্যু রয়েছে ৷ কিন্তু সে সব নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না ৷ আমার দেশ ভালো আছে ৷ আমি দেশের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না ৷ এখানে আমি একজন ভারতীয় ৷"

