জম্মু, 4 অক্টোবর: বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে (Amit Shah in Jammu and Kashmir) পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah in JK)৷ কাটরার মন্দিরে যাওয়ার জন্য মঙ্গলবার সকালে সাঁঝিছট হেলিপ্যাডে নামেন তিনি ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ৷

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে গেলেন অমিত শাহ (Amit Shah offers prayers at Vaishno Devi temple)৷ নবরাত্রি উৎসবের নবমীতে এই মন্দিরে পুজো দিলেন তিনি ৷ এরপর রাজৌরিতে তাঁর একটি জনসভা রয়েছে ৷ জম্মুতে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসও করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ রাজৌরির জনসভার পর তিনি জম্মুর রঘুনাথ মন্দিরে পুজো দেবেন ৷ কাশ্মীর উপত্যকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ কেমন চলছে, তা খতিয়ে দেখবেন অমিত শাহ ৷

তিনদিনের সফরে জম্মু ও কাশ্মীরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah in Jammu and Kashmir) ৷ সোমবার রাতে তিনি শ্রীনগরে পৌঁছন ৷ ভূস্বর্গে তিনি যোগ দেবেন একাধিক কর্মসূচিতে ৷ অমিত শাহের সফরের জন্য নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে ৷ সোমবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা, বিজেপির জম্মু ও কাশ্মীরের সভাপতি রবিন্দর রানা, বিজেপি নেতা কবিন্দর গুপ্ত ও অন্য সিনিয়র নেতারা ৷ বিমানবন্দর থেকে সোজা রাজভবনে চলে যান তাঁরা ৷ সেখানে জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে শাহ বিশেষ বৈঠক করেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে ৷