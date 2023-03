নয়াদিল্লি, 18 মার্চ: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এমনকী যতগুলি দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে তার মধ্যে শুধুমাত্র দু'টি বিজেপি সরকারের আমলের, বাকি মামলাগুলি ইউপিএ জমানার ৷ সিবিআই-ইডি তদন্তকারী সংস্থাগুলির তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করে যে কেউ আদালতে যেতে পারেন ৷ শুক্রবার একটি সংবাদমাধ্যমের আয়োজিত আলোচনা সভায় এভাবেই একের পর এক দুর্নীতির তদন্তের পক্ষে যুক্তি দিলেন শাহ (Central Minister Amit Shah says CBI, ED working impartially and most cases being probed registered during UPA time except two) ৷ পাশাপাশি তাঁর দাবি, 2024 সালে আবারও ক্ষমতায় ফিরবে বিজেপি। তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদি।

শাহ বলেন, "2017 সালে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের এক বড় নেত্রী জানিয়েছিলেন, যদি তাঁরা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তাহলে তার তদন্ত হোক ৷ আর এখন তিনি আমাদেরই প্রশ্ন করছেন ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা পদক্ষেপ করলে তাঁরা কান্নাকাটি করছেন ৷" রাজনৈতিক মহলের একটা অংশ মনে করছে, এই মন্তব্যটি প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাকে উদ্দেশ্যেই করেছেন অন্যতম শীর্ষ বিজেপি নেতা ৷

এর সঙ্গে তিনি বিরোধীদের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তকে চ্যালেঞ্জে করার ডাক দিলেন ৷ শাহ বলেন, "তদন্তকারী সংস্থাগুলি আদালতের উপরে নয় ৷ নোটিশ, এফআইআর, চার্জশিট নিয়ে আদালতে যান বিরোধীরা ৷ সেটা না-করে বাইরে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছেন ৷ আমি তাঁদের প্রশ্ন করতে চাই, যদি কোথাও কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকে, তাহলে কি তার বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত হবে না ? এই সব মামলাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র দু'টি ছাড়া বাকি সবগুলিই তাদের (কংগ্রেসের) শাসনকালে দায়ের করা হয়েছিল ৷ আমাদের সরকারের আমলে নয় ৷"

কংগ্রেসের ইউপিএ জমানার (Congress-led UPA regime) দিকে আঙুল তুলে তিনি এও বলেন, "কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ শাসনকালের 10 বছরে 12 লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি ধরা পড়েছিল ৷ তখন তা ধামাচাপা দিতে সিবিআইকে দিয়ে মামলা দায়ের করেছিল ৷ কোনও আর্থিক তছরূপের মামলা হলে, তার তদন্ত করতে বাধ্য ইডি ৷" বিজেপি সরকার সিবিআই-ইডিকে দিয়ে একের পর এক বিরোধীদের নিশানা করছে কেন ? এই প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাফ জবাব, "কেউ কি তাঁদের আদালতে যাতে বাধা দিয়েছে ? আমাদের থেকে অনেক ভালো ভালো আইনজীবী আছেন তাঁদের দলে ৷ আমি আপনাদের প্রত্যেককে একটাই কথা বলতে চাই, আপনারা আইন মেনে চলুন ৷ সেটাই একমাত্র রাস্তা ৷"

তাহলে আদানি গ্রুপ বাদ (probe against the Adani group) কেন ? আলোচনাসভায় এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে অমিত শাহ বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের দিয়ে দু'সদস্যের কমিটি গঠন করেছে ৷ যাঁদের কাছে যা প্রমাণ আছে, সবাই সেসব তাঁদের কাছে জমা দিন ৷ দুর্নীতি করে থাকলে কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷ প্রত্যেকের বিচারব্যবস্থায় আস্থা রাখা উচিত ৷" তাঁর সতর্কবার্তা, ভিত্তিহীন অভিযোগ বেশিদিন ধোপে টিকবে না ৷ তাই এসব করা উচিত নয় ৷ বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি আদালতকে একটি হলফনামায় জানিয়েছে, তারা এই বিষয়ে তদন্ত করছে ৷ সুপ্রিম কোর্ট সেবিকে তাদের তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷

