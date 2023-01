বিজনৌর, 12 জানুয়ারি: আট বছরের এক বালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল 10 বছরের এক বালকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরে ৷ ওই বালিকা বাড়িতে বিষয়টি জানানোর পর, তার পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ জানানো হয় ৷ তারপরেই পুরো বিষয়টি সামনে আসে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বিজনৌরের ধামপুর থানা এলাকায় (eight years old girl raped by 10 years old boy)৷

অভিযোগ, ওই বালিকার মা-বাবা যখন চাষের কাজে যাচ্ছিল, সেসময়ে তাদের পিছন পিছন চলে যায় সে ৷ তখনই তাকে মাঝপথ থেকে টেনে নিয়ে পাশের ক্ষেতে চলে যায় ওই নাবালক ৷ সেখানেই ওই বালিকাকে ধর্ষণ করা হয় ৷ পরে বাড়িতে ফিরে বাবা-মা'কে সব জানায় সে ৷ অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে (alleged rape of eight years old girl in UP)৷

এই প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, 11 জানুয়ারি ওই বালিকার বাবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ এরপর তদন্তকারী অফিসাররা ঘটনাস্থলে যান এবং তদন্ত শুরু করেন ৷ বালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ অভিযুক্ত বালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে ৷ বালিকার স্বাস্থ্য পরিক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে জুভেনাইল কোর্টে তোলা হয় ও সেখান থেকে তাকে জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয় ৷ এসপি (ইস্ট) ধরম সিং বলেন, "11 জানুয়ারি নির্যাতিতার বাবা পুলিশ স্টেশনে এসে মেয়ের ধর্ষণের কথা জানান ৷ তারপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে ৷ তদন্তের জন্য মেয়েটির প্রথমে ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয় ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় ৷"

এর আগে গত 1 জানুয়ারি এরকমই একটি ঘটনার খবর এসেছিল অন্ধ্রপ্রদেশের পার্বতীপুরম মান্যম জেলা থেকে ৷ সেখানে 9 বছরের এক বালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে 48 বছর বয়সি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৷ মুখ বেঁধে ওই বালিকাকে এক পরিত্যক্ত জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওই ব্যক্তি ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷