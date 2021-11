প্রয়াগরাজ, 26 নভেম্বর: গণধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ ঘিরে ফের উত্তাপ বাড়ছে উত্তরপ্রদেশে (Alleged Gangrape and Murder in Prayagraj) । সেখানে একসঙ্গে একটি তফসিলি পরিবারের (Scheduled Caste Family Murdered in Uttar Pradesh) চার সদস্যের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে । মৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক প্রৌঢ় দম্পতি, তাঁদের 16 বছরের কিশোরী মেয়ে এবং তার 10 বছরের ভাইও । খুনের আগে মেয়েটিকে গণধর্ষণ (Allegation of Gangrape) করা হয় বলে অভিযোগ ।

বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াগরাজের বাসিন্দা ওই তফসিলি পরিবারের চার সদস্যের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় । মৃতদের আত্মীয়দের দাবি, এলাকায় উচ্চবর্ণের এক পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল ওই পরিবারের । এই ঘটনায় তাদেরই হাত রয়েছে বলে দাবি মৃতদের আত্মীয়-পরিজনদের (Upper Castes Accused of Murder in UP) । খুনের আগে মেয়েটিকে গণধর্ষণ করা হয় বলে দাবি তাঁদের ।

এই ঘটনায় এখনও গণধর্ষণ, খুন, পকসো এবং তফসিলি আইনে মামলা দায়ের করেছে প্রয়াগরাজ পুলিশ । এখনও পর্যন্ত 11 জনের নামে এফআইআর দায়ের হয়েছে । বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদও শুরু করেছে পুলিশ । জানা গিয়েছে, ধারাল অস্ত্র দিয়ে চার জনকে কুপিয়ে খুন করা হয় । মৃত দম্পতি এবং তাঁদের ছেলের দেহ উঠোন থেকে উদ্ধার হলেও, ঘরের মধ্যে থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটির দেহ মেলে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।

প্রাগরাজের পুলিশ (Prayagraj Police on Rape and Murder Allegation) প্রধান সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপাঠি সংবাদমাধ্যমে বলেন, ‘‘প্রাথমিক বাবে মনে হচ্ছে, কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে সকলকে ৷ 2019 এবং 2021 সালে ওই পরিবার জমি বিবাদ নিয়ে তফসিলি আইনে মামলা দায়ের করেছিলেন ৷ তবে বিষয়টি আটকেই ছিল ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ দোষীদের কঠোর সাজা হবে ৷’’

তবে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । মৃতদের আত্মীয়-পরিজনদের দাবি, উচ্চবর্ণের লোকজন লাগাতার ওই তফসিলি পরিবারকে হুমকি দিয়ে আসছিলেন । আগে এক বার হামলাও হয় । বেধড়ক মারধর করা হয় গোটা পরিবারকে । পুলিশকে বিষয়টি জানানো হলেও, কোনও পদক্ষেপই করেনি তারা । বরং মিটমাট করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল ।

তবে তার পরিণাম যে এই পর্যায়ে পৌঁছবে, তা আন্দাজ করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন মৃতদের আত্মীয়-পরিজনরা ৷ এই ঘটনায় নতুন করে তেতে উঠছে উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক পরিবেশও ৷ রাজ্যে কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিয়াঙ্কা গান্ধি প্রয়াগরাজ (Priyanka Gandhi in Prayagraj) যাচ্ছেন বলে খবর মিলেছে ।