প্রয়াগরাজ, 6 সেপ্টেম্বর: আর্য সমাজের দেওয়া বিয়ের সংশাপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলল এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৷ হেবিয়াস করপাস (habeas corpus, illegal detention) মামলায় ভোলা সিং নামের এক ব্যক্তি আদালতে তাঁর বিয়ের প্রমাণস্বরূপ বিয়ের সংশাপত্র পেশ করেন ৷ সেটি আর্য সমাজের দেওয়া ৷ কিন্তু এই 'ম্যারেজ সার্টিফিকেট'কে বিয়ের স্বীকৃতি হিসেবে মানল না এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৷ উলটে আর্য সমাজের বিরুদ্ধে আদালতের অভিযোগ, উপযুক্ত তথ্য ছাড়াই ম্যারেজ সার্টিফিকেট দিচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান (Allahabad High Court questions over genuineness of Marriage Certificate issued by Arya Samaj Societies) ৷

ভোলা সিং এক তরুণীকে বিয়ে করেছেন বলে দাবি করেন ৷ সেই তরুণীর বাবা ভোলার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন ৷ এরপর ভোলা হেবিয়াস করপাস মামলা দায়ের করে ৷ তাঁর অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে ৷ তিনি যে আইন মেনেই বিয়ে করেছেন, তা প্রমাণ করতে তাঁর আইনজীবী আদালতে একটি ম্যারেজ সার্টিফিকেট বা বিয়ের সংশাপত্র পেশ করেন ৷ সেটি উত্তর প্রদেশে গাজিয়াবাদের আর্য সমাজ মন্দির থেকে দেওয়া ৷ এর সঙ্গে বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের সার্টিফিকেট ও বেশ কিছু ফোটোও দেওয়া হয় ৷

এতে বেঞ্চ জানায়, আদালতে ভূরি ভূরি আর্য সমাজের বিয়ের সার্টিফিকেট জমা পড়ছে ৷ এই আদালত, এমনকী অন্য হাইকোর্টগুলিতেও বিভিন্ন মামলায় এ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে ৷ বিয়ের সপক্ষে যে সব নথি দেওয়া হচ্ছে, তা কতটা যথার্থ সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে না আর্য সমাজ ৷ এই প্রতিষ্ঠান বিয়ের মতো পবিত্র সম্পর্ককে কালিমালিপ্ত করছে ৷ বিয়ের আইনি রেজিস্ট্রেশন না হওয়া পর্যন্ত এটা মানা যায় না যে, দুই মামলাকারী পক্ষ বিয়ে করেছে ৷