নয়াদিল্লি, 2 নভেম্বর: টাটা গ্রুপের (Tata Group) সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতে আট বছর আগে যে পথচলা শুরু হয়েছিল, তা শেষ হচ্ছে আগামী বছর ডিসেম্বরেই ৷ এয়ার এশিয়া ইন্ডিয়া লিমিটেডের (AirAsia Ltd) অবশিষ্ট স্টেক এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে সঁপে দিচ্ছে মালয়েশিয়াজাত সংস্থাটি ৷ বুধবার এক বিবৃতি জারি করে একথা ঘোষণা করেছেন সংস্থাটি ৷ সবমিলিয়ে 2023-এর শেষধাপে গিয়ে এয়ার এশিয়া ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের সংযুক্তিকরণের সম্ভাবনা দেখছে ওয়াকিবহাল মহল (AirAsia India Air India Express merger likely by 2023 end) ৷

2014 টাটা সন্সের এবং মালয়েশিয়ার অসামরিক উড়ান সংস্থা এয়ার এশিয়া ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড হাত ধরাধরি করে একটি যৌথ ভেঞ্চার চালু করে ৷ নাম হয় এয়ার এশিয়া ইন্ডিয়া ৷ নয়া ভেঞ্চারের 83.67 শতাংশ স্টেক ছিল টাটাদের হাতে ৷ এয়ার এশিয়া রেখেছিল 16.33 শতাংশ স্টেক ৷ শুরুর দিকে শ্রীবৃদ্ধি হলেও গত কয়েকবছরে ব্যবসায়িক মন্দা এয়ার এশিয়ার ভারত থেকে ব্যবসা গোটানোর মূল কারণ ৷

গত জুনে কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এয়ার এশিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে যৌথ ভেঞ্চারের অবশিষ্ট স্টেক টাটা গোষ্ঠীর হাতে সঁপে দেওয়ার অনুমোদন দেয় ৷ ফলত মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনসে তাদের উড়ান পরিষেবা জারি থাকলেও ভারতে আর পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হল না এয়ার এশিয়ার ৷

এয়ার এশিয়া অ্যাভিয়েশন গ্রুপের সিইও বো লিংগাম এ বিষয়ে বলেছেন, "অসামরিক বিমান পরিবহণের বড় মার্কেট হওয়ায় ভারতে 2014 আমরা প্রথম যখন পরিষেবা চালু করেছিলাম তখন ব্যাপক লাভ দেখেছিলাম ৷ টাটা গ্রুপের সঙ্গে এদেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সুখের ৷ তবে এখানেই আমাদের সম্পর্কের ইতি নয় ৷ আগামিদিনে সুযোগ পেলে নয়া কিছু অনুসন্ধানের চেষ্টা করব আমরা ৷"