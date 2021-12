নয়াদিল্লি, 13 ডিসেম্বর : সোমবারেও রাজধানী দিল্লির বাতাসে দূষণের মাত্রা অত্যন্ত বেশি ৷ এদিন সকাল 7.30 মিনিট নাগাদ দিল্লির বায়ু দূষণের মাত্রা ছিল 256, যা বাতাসের দূষণ সূচক অনুযায়ী খারাপ (Poor Air Quality in Delhi) ৷ এমনটাই জানিয়েছে সিস্টেম অফ এয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড ওয়েদার ফরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চ (System of Air Quality and Weather Forecasting And Research) ৷

দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে একসঙ্গে অনেকে মিলে বদ্ধ জায়গায় থাকতে বারণ করা হয়েছে ৷ যাঁদের শ্বাসজনিত সমস্যা রয়েছে, তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধ হাতের কাছে রাখা, প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ৷

এই বাড়তে থাকা দূষণের মাত্রার জেরে কমিশন অফ এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলের শিল্প তালুকগুলির 228টি বিভাগ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে (CAQM Orders to Close 228 Industrial Units) ৷ দিল্লি ও এনসিআর এলাকায় 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট 1215টি কারখানায় অভিযান চালিয়েছেন কমিশনের আধিকারিকরা ৷ যার মধ্যে 228টি কারখানায় দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি এবং দূষণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা এই কারখানাগুলিতে মানা হচ্ছে না ৷

কমিশনের তরফে কাজ বন্ধ করে দেওয়া কারখানাগুলি দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং রাজস্থানের বলে জানানো হয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, কমিশনের তরফে মোট 40টি ফ্লাই স্কোয়াড তৈরি করা হয়েছে ৷ যাদের কাজ হবে, দিল্লি এবং এনসিআর এলাকার কল-কারখানাগুলিতে ঘুর ঘুরে পরিস্থিতি যাচাই করা এবং সেইসঙ্গে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রক কমিশনের নির্দেশিকা পালন করা হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা ৷

প্রসঙ্গত, বাতাসের দূষণের মাত্রা শূন্য থেকে 50-এর মধ্যে থাকলে, সেই পরিস্থিতিতে ভাল হিসেবে ধরা হয় ৷ দূষণের মাত্রা 51 থেকে 100-র মধ্যে হলে সন্তোষজনক পরিস্থিতি, 101 থেকে 200-র মধ্যে হলে মডারেট বা আশঙ্কাজনক ৷ 201 থেকে 300-র মধ্যে বাতাসের দূষণের মাত্রা পৌঁছে গেলে পরিস্থিতি খারাপ বলে ধরা হয় ৷ 301 থেকে 400 খুব খারাপ এবং দূষণের মাত্রা 401 থেকে 500 বা তার বেশি হলে তা বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ৷