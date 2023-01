নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: বিমানে মদ্যপ অবস্থায় প্রস্রাব করা থেকে শুরু করে একাধিক অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে সাম্প্রতিক অতীতে। আর তার জেরে সহযাত্রীদেরও হয়রান হতে হয়েছে ৷ ঘটনায় জরিমানা গুনতে হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষকে ৷ তাই এবার থেকে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুরা দেওয়া হবে না ৷ বিমান পরিষেবার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কৌশলে এই আবদার প্রত্যাখ্যানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

দু'টি আন্তর্জাতিক বিমানে যাত্রীদের অভব্য আচরণের জন্য ডিজিসিএ জরিমানা করেছে এয়ার ইন্ডিয়াকে ৷ এরপর 19 জানুয়ারি 'ইন-ফ্লাইট অ্যালকোহল সার্ভিস পলিসি'তে (In-flight Alchohol Policy) সংশোধন করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ ৷ এই নীতি অনুযায়ী বিমান কর্মীরাই একমাত্র যাত্রীদের মদ দেবেন এবং যাত্রীরা তাঁদের সঙ্গে আনা মদ বিমানের মধ্যে খেতে পারবেন না ৷ এবিষয়ে বিমান পরিষেবা কর্মীরাও সচেতন থাকবেন ৷ কোনও যাত্রী যেন বিমানের মধ্যে তাঁর সঙ্গে থাকা মদ খেতে না পারেন তা দেখা হবে ৷ এই নীতিতে বলা হয়েছে, "ফলাফল ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে সুরা দিতে হবে ৷ তাই অতিথিদের সুরা দেওয়া কৌশলে প্রত্যাখান করতে হবে ৷" এছাড়া এয়ার ইন্ডিয়া তাদের পরিষেবায় একগুচ্ছ 'কী করতে হবে' এবং 'কী করতে হবে না' (Do's and Dont Do's) লাগু করেছে ৷ কেবিনে থাকা বিমান কর্মী নম্র হবেন এবং কোনও রকম তর্কাতর্কিতে জড়াবেন না ৷ বিনয়ের সঙ্গে যাত্রীকে জানাবেন যে, তাঁকে আর সুরা দেওয়া যাবে না ৷

আরও পড়ুন: প্রস্রাব কাণ্ডের জের, এয়ার ইন্ডিয়াকে 30 লক্ষ টাকার জরিমানা

এমনকী এই নীতি অনুযায়ী কোনও যাত্রীকে 'মদ্যপ'ও বলবেন না বিমান কর্মী ৷ নমনীয় হয়ে তাঁদের সতর্ক করতে হবে । বলে দিতে হবে, তাঁদের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয় ৷ নতুন নীতিতে আরও বলা হয়েছে, "আপনারা (বিমান কর্মীরা) উচ্চৈস্বরে কথা বলবেন না ৷ যাত্রীদের গলা চড়লেও নিচু স্বরেই কথা বলতে হবে ৷ যুক্তি দিয়ে অতিথিকে বোঝাতে হবে ৷ অভব্য নেশাগ্রস্ত অতিথিকে সদর্থক ভাবে এবং সম্মানের সঙ্গে সামলাতে হবে ৷" এই প্রসঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র (Air India Spokesperson) বলেন, " আমরা যাত্রী এবং বিমান পরিষেবা কর্মীদের নিরাপত্তার প্রতি দায়বদ্ধ ৷ তবে মদ্যপ যাত্রীর আচরণের দায়িত্ব আমাদের নয় (but not limited to the responsible service of alchohol) ৷" এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট অতীতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা যাতে আগামী দিনে কোনওভাবেই তৈরি না-হয় তা নিশ্চিত করতেই নতুন নীতি নেওয়া হয়েছে ।