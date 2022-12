নয়াদিল্লি, 11 ডিসেম্বর: চলতি বছরেই টাটা গোষ্ঠীর হাতে এসেছে এয়ার ইন্ডিয়ার দায়িত্ব (Air India) ৷ তারপর থেকেই একদা রাষ্ট্রায়ত্ত এই বিমান পরিবহণ সংস্থাকে ব্যবসায়িক দিক থেকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে ও দেশের বিমান ব্যবসায় প্রথমস্থানে নিয়ে আসতে একের পর এক পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷ এবার সামনে এল তাদের নতুন পরিকল্পনার কথা ৷ যা বাস্তবায়িত হলে চাপে পড়তে দেশের অন্যান্য বিমানসংস্থাগুলি ৷

এক রিপোর্ট অনুযায়ী 500টি নতুন বিমান কেনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ (Air India likely to buy 500 aircraft worth billions) ৷ বিষয়টি নিয়ে অনেকটাই এগিয়েছে টাটা গোষ্ঠী ৷ সূত্রের খবর এয়ারবাস ও বোয়িং-এর থেকে এই বিমানগুলি কিনতে পারে এয়ার ইন্ডিয়া ৷ এরজন্য খরচ হবে কয়েক কোটি বিলিয়ন ডলার (Air India likely to buy 500 aircraft) ৷

যে বিমানগুলি কেনার বিষয়ে কথা চলছে সেই তালিকায় রয়েছে 400টি ছোট বিমান ও 100 বা তার বেশি বড় বিমান ৷ তালিকায় রয়েছে এয়ারবাসের এ350 ও বোয়িংয়ের 787, 777 এর মতো বিমানগুলি ৷ যদিও এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে চায়নি এয়ারবাস বা বোয়িং কর্তৃপক্ষ ৷ টাটা গোষ্ঠীর তরফেও বিষয়টি নিয়ে এখনই মুখ খোলা হচ্ছে না (500 jetliners from Airbus and Boeing) ৷

তবে সূত্রের খবর, বিমান কেনা এই চুক্তি নিয়ে শেষ পর্যায়ের আলোচনা চালাচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ৷ কয়েকদিন আগেই এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে ভিস্তারার সংযুক্তিকরণের ঘোষণা করেছে টাটা গোষ্ঠী (Tata Group Conglomerate) ৷