নয়াদিল্লি, 18 জুন : দেশের সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক যেসব যুবক কেন্দ্রের 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, প্রতিবাদের নামে ভাঙচুর, ট্রেনে-বাসে অগ্নিসংযোগ করছেন তাদের কড়া বার্তা দিলেন বায়ুসেনা প্রধান ভিআর চৌধুরী ৷ শনিবার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, সেনায় যোগ দিতে ইচ্ছুক যুবকরা যদি এভাবে হিংসাত্মক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে ভবিষ্যতে চাকরি পেতে তাঁদের সমস্যা হতে পারে ৷ কারণ, সেনার চাকরির ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ার শেষ ধাপে পুলিশ ভেরিফিকেশনের সময় তাঁরা ছাড়পত্র নাও পেতে পারেন (Those involved in Agnipath protests wont get police clearance warns Air Chief Marshal) ৷

সেনায় নিয়োগের এই নয়া ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে দেশজোড়া প্রতিবাদ, বিক্ষোভের মাঝেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক শনিবার ঘোষণা করেছে অগ্নিবীরদের জন্য অসম রাইফেলস ও সিএপিএফ'য়ে 10 শতাংশ পদ সংরক্ষিত থাকবে ৷ কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বায়ুসেনা প্রধান ৷ তিনি বলেছেন, "এটা অত্যন্ত সদর্থক পদক্ষেপ ৷ এরফলে যাঁরা চার বছর পর সেনা থেকে অবসর নেবেন তাঁরা কাজের একটি নিশ্চয়তা পাবেন ৷ "

'অগ্নিপথ' বিরোধী বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বায়ুসেনা প্রধান বলেন, "হিংসা ও অগ্নিসংযোগ কোনও সমাধান নয় ৷ যদি তাঁদের মনে কোনও প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে তাঁরা সেনা দফতর, বায়ুসেনা ঘাঁটি বা নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে যেতে পারেন সেখানে তাঁরা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবেন ৷" তিনি আরও বলেন, "প্রতিবাদীদের এখন প্রয়োজন সঠিক তথ্য যোগার করা এবং এই প্রকল্পটি বিশদে বোঝা ৷ তাহলে তাঁরা নিজেরাই এর সুবিধা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন ৷ আমার মনে হয় এর ফলে তাঁদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন ৷"