নয়াদিল্লি, 8 ডিসেম্বর: 1992 সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (All India Muslim Personal Law Board)৷ এই মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় অভিযুক্ত 32 জনকে 2020 সালে মামলা থেকে মুক্তি দিয়েছিল বিশেষ সিবিআই আদালত (AIMPLB to move SC against acquittal of 32 accused in Babri Masjid demolition case) ৷ কোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই শীর্ষ আদালতে যাচ্ছে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (Babri Masjid Demolition case) ৷

উল্লেখ্য, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় অভিযুক্ত 32 জনের মধ্যে ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলি মনোহর যোশী, উমা ভারতীর মতো বিজেপি নেতা-নেত্রীরা ৷ 2020 সালে বিশেষ সিবিআই আদালত এই মামলা থেকে অভিযুক্তদের মুক্তি দেওয়ার পর হাজি মেহমুব ও সৈয়দ আখলাক নামে অযোধ্যার বাসিন্দা দুই ব্যক্তি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করেন ৷

কিন্তু চলতি বছরের 9 নভেম্বর সেই আবেদন খারিজ করে দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷ বুধবার মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র সৈয়দ কাসিল রসুল জানিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে তারা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাদের দাবি, অযোধ্যা মামলার রায় দেওয়ার সময় দেশের শীর্ষ আদালত বাবরি মসজিত ধ্বংসের ঘটনাকে অপরাধ বলে উল্লেখ করে ছিল ৷ তাই দোষীদের শাস্তির দাবি জানাবেন তারা ৷