নয়াদিল্লি, 18 জুন: ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার জওয়ানদের যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে, অগ্নিবীরদেরও সেই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে (Protests against Agnipath scheme)৷ কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে দেশজুড়ে বিক্ষোভের আগুনের মাঝেই এই আশঙ্কার কথা শোনালেন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ড. বিকে খান্না (Interview of retired Brigadier Dr BK Khanna)৷

1971 সালের বাংলাদেশের যুদ্ধ-সহ বহু যুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই করেছেন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ড. বিকে খান্না (Interview of retired Brigadier Dr BK Khanna)৷ কেন্দ্রের নয়া অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে সরাসরি নিজের আপত্তির কথা জানালেন তিনি ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে (Retd Brigadier Dr BK Khanna on Agnipath) তিনি বলেন, "রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে সেটা একবার দেখুন ৷ রাশিয়া তাদের স্বল্পমেয়াদি হাজার হাজার জওয়ানকে ইউক্রেনে পাঠিয়েছিল ৷ তারা সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটেছে ৷ পরে রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি থেকে তরুণ জওয়ানদের সরিয়ে নিতে হয়েছিল পুতিনকে ৷"

জওয়ানদের রক্তে ঢুকে যায় সেনাবাহিনীর পেশা ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সৌভ্রাতৃত্ব (Protests against Agnipath scheme)৷ সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার খান্না বললেন, বাহিনীতে সম্পৃক্ত হতে বেশ কয়েক বছর লেগে যায় ৷ বাহিনীর প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আনতেও লেগে যায় বহু বছর (Agniveers will face the same fate as Russian soldiers in Ukraine Russia Ukraine War)৷

ব্রিগেডিয়ার খান্না (Agniveers will face the same fate as the Russian soldiers in Ukraine in a war) আরও বলেছেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছেন, যাঁরা অগ্নিপথ প্রকল্পে 4 বছর পূর্ণ করেছেন তাঁদের সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস ও অসম রাইফেলসে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ৷ এগুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তবে আমার যেটা চিন্তা তা হল পাইলট ট্রেইনিং নিয়ে কোনও আলোচনা হচ্ছে না ৷ সেনাবাহিনীতে নিয়োগের মতো খুবই সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে এই অগ্নিপথ প্রকল্প ৷ এ ধরনের বিষয়ে কোনও নীতি সরাসরি চাপিয়ে দেওয়া যায় না ৷ প্রথমে পাইলট ট্রেইনিং হওয়া উচিত ৷ কেন তাঁরা এটা প্রথমে সিএপিএফ-এ প্রয়োগ করছে না ৷ এমন কোনও বিষয় সেনাবাহিনীতে সরাসরি প্রয়োগ করা হলে তার প্রভাব মারাত্মক হতে পারে ৷"

ব্রিগেডিয়ার খান্নার মতে, "সব মতগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না ৷ কারণ এটা জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় ৷"