নয়াদিল্লি, 23 মার্চ : রামপুরহাট হত্যাকাণ্ড নিয়ে এবার সরব হলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে চিঠি লিখে লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা আর্জি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে সংবিধানের 355 নং ধারা কার্যকর করার জন্য ৷ এই চিঠি প্রসঙ্গে সংবাদ সংস্থাকে তিনি বলেন, ‘‘রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে ৷ মানুষ অনিরাপদ বোধ করছে ৷ সিট কোনও কাজে আসছে না ৷ ফলে বাংলায় 355 ধারা লাগু করার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করব (Adhir Ranjan Chowdhury urges Ram nath Kovind to invoke Article 355)।’’

প্রসঙ্গত, অনুচ্ছেদ 355 অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্যকে বাহ্যিক আগ্রাসন এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে রক্ষা করা এবং প্রতিটি রাজ্যের সরকার ভারতের সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য ।

সোমবার রাতে বীরভূমের রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের বরিশাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান ভাদু শেখের খুনের ঘটনার পর উত্তপ্ত হয় ওই এলাকার রাজনীতি (TMC Leader Murdered at Rampurhat) । পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়, এই ঘটনায় আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে সাতটি বাড়ি । ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 12 জনের মৃত্যুর খবর এসেছে ৷ যদিও পুলিশের দাবি সেই সংখ্যাটা 8 (Few People Allegedly Brunt Alive at Rampurhat) । এই ঘটনা নিয়েই মধ্যেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি । শাসক এবং বিরোধীদের চাপানউতোর চলছে ।