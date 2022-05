নয়াদিল্লি, 17 মে: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলাকে কলকাতাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট (Abhishek to be interrogated in Kolkata)৷ তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করা ও সংস্থার আধিকারিকরা যখন বাংলায় থাকবেন, তখন তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা বলেছে বিচারপতি ইউইউ ললিতের ডিভিশন বেঞ্চ । (Abhishek Banerjee will be interrogated by ED in Kolkata)৷

বেআইনি আর্থিক লেনদেন ও কয়লা পাচার মামলায় (money laundering and illegal coal mining) দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরের বদলে তাঁর নিজের রাজ্যেই তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করুক ইডি ৷ এই আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল যে, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারবার দিল্লিতে ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে ৷ অভিষেকের আর্জিকে মান্যতা দিয়ে শীর্ষ আদালত বলেছে, কলকাতাতেই অভিষেক ও রুজিরাকে জেরা করতে পারে ইডি ৷ তবে সেই কাজে যদি তারা পশ্চিমবঙ্গের সরকারের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে ইডি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারে বলে জানিয়েছে আদালত ৷

সমনে সাড়া না দেওয়ার অভিযোগে কয়লাকাণ্ডে অভিযুক্ত অভিষেক-পত্নী রুজিরার বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ওয়ারেন্ট জারি করেছে দিল্লির আদালত ৷ সেই পরোয়ানায় স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট ৷ রুজিরাকে দিল্লিতে তলব করায় তিনি জানিয়েছিলেন যে, দুই সন্তানকে ফেলে দিল্লিতে গিয়ে হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ৷ এরপরেও ইডি তাঁকে ফের তলব করলে গত মার্চ মাসে অভিষেক দিল্লিতে গিয়ে হাজিরা দেন, কিন্তু রুজিরা যাননি ৷ এর আগে কলকাতাতে এসে অভিষেক ও রুজিরাকে জেরা করেছে ইডি ৷

অভিষেক সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে অভিযোগ করেছিলেন যে, বঙ্গে বিজেপি তৃণমূলের হাতে পর্যুদস্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের হেনস্থা করছে কেন্দ্রের শাসক দল ৷

এই মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিয়েছে ইডি আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য সরকারকেই । আদালতের নির্দেশ, 24 ঘণ্টা আগে নোটিস পাঠাতে হবে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং মুখ্যসচিবকে । জিজ্ঞাসাবাদের সময় কেন্দ্রীয় সংস্থা যাতে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে, তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা রাখবে প্রশাসন । আদালতের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজ্যের আইনজীবী জানান, তদন্তে ইডিকে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত রাজ্য । তবে তদন্তে বাধার যে অভিযোগ উঠছে, সেটা সঠিক নয় । এই মামলার পরবর্তী শুনানি 18 জুলাই।