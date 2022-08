কলকাতা, 29 অগস্ট : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Abhishek Banerjee) নিশানায় জয় শাহ (Jay Shah) ৷ রবিবার এশিয়া কাপে (Asia Cup) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ (India Pakistan Cricket Mach) ছিল ৷ ম্যাচ দেখতে গ্য়ালারিতেই হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের (Amit Shah) ছেলে তথা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (Board of Control for Cricket in India) বা বিসিসিআই (BCCI)-এর সচিব জয় শাহ ৷ খেলা শেষ হওয়ার পর এক ব্যক্তি জয় শাহের হাতে জাতীয় পতাকা (Indian National Flag) দিতে যান ৷ কিন্তু, জয় তা নিতে অস্বীকার করেন ৷ সোমবার সকালে সেই ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ-সহ একটি টুইট করেন অভিষেক (Abhishek Banerjee Tweets) ৷ কড়া ভাষায় জয় শাহের এমন আচরণের সমালোচনা করে তিনি ৷

