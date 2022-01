কলকাতা, 4 জানুয়ারি : এইমুহূর্তে করোনার থাবায় একেবারে জেরবার বাংলার সিনিয়র দল । পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত সিএবিও । এরই মধ্যে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করল বাংলা । অন্যদিকে সোমবার সকালে শোনা গিয়েছিল করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্য রঞ্জি ট্রফি বাতিল করতে পারে বিসিসিআই । কিন্তু সকলকে আশ্বস্ত করে প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আয়োজিত হচ্ছে এই মরশুমের রঞ্জি ট্রফি । অর্থাৎ অন্তত এখনই রঞ্জি ট্রফির পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না কোভিড ৷

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের জন্য বাংলার নির্বাচকরা যে দল ঘোষণা করেছেন তাতে অধিনায়কত্ব ভার তুলে দেওয়া হয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের কাঁধে (Abhimanyu Easwaran will lead Bengal in Ranji trophy)। সাদা বলের ক্রিকেটে সুদীপ চ্যাটার্জি দলকে নেতৃত্ব দিলেও লাল বলের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ঈশ্বরণের উপরেই আস্থা রাখছে সিএবি । দলে রাখা হয়েছে বাংলার অভিজ্ঞ ক্রিকেটার তথা মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারিকেও । গত মরশুমে করোনার কারণে রঞ্জি ট্রফি বাতিল করতে হয়েছিল বিসিসিআইকে । এবছর ফের সংক্রমন বাড়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে । ইতিমধ্যেই বাংলা দলের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে মোট সাতজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন । আক্রান্তদের কারোরই শরীরে ধরা পড়েনি কোনও উপসর্গ । তবে আপাতত চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন তাঁরা ।

বাংলার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে ইতিমধ্যেই শহরে এসে পড়েছে মুম্বই দল (Bengal will play their practice match against Mumbai)। 6 এবং 7 জানুয়ারি খেলা হবে এই ম্যাচ । মঙ্গলবার দুপুরে অনুশীলনে নামতে চলেছে মুম্বই । ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বাংলা খেলবে বেঙ্গালুরুতে । যার জন্য আট তারিখ উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল ।

আরও পড়ুন :ওয়ান্ডারার্সে 200তেই গুটিয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস, প্রথমদিনের শেষে ভাল জায়গায় প্রোটিয়ারা

21 জনের যে দল ঘোষণা করেছেন বাংলার নির্বাচকরা তাতে রয়েছেন করোনা আক্রান্ত সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ মজুমদার, গীত পুরি, কাজি জুনেদ সইফিরাও । রবিবার রাতে বাংলা দলের আরটিপিসিআর রিপোর্ট হাতে আসলে জানা যায় এই ক্রিকেটাররা করোনা আক্রান্ত । তবে যেহেতু কোনও উপসর্গ নেই তাই আশা করা হচ্ছে আট তারিখ রওনা হওয়ার আগে এই ক্রিকেটাররা সকলেই সুস্থ এবং কোভিড নেগেটিভ হয়ে যাবেন । তবে করোনার গ্রাফ যেভাবে বাড়ছে তাতে সকলকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে সিএবি ।