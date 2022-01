মুম্বই, 10 জানুয়ারি : বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ৷ সোমবার সকাল 11টা নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানকে রানওয়েতে নিয়ে আসার সময় আচমকাই আগুন লেগে যায় একটি পুশব্যাক টাগে (A pushback tug caught fire at Mumbai airport) ৷ বন্দর কর্মীদের তৎপরতায় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি এ যাত্রায় ৷ বিমান কিংবা বিমানে থাকা যাত্রীরা প্রত্যেকেই অক্ষত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান AI-647 এদিন সকালে 85 জন যাত্রীকে নিয়ে মুম্বই থেকে জামনগর উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল (AI 647 was destined to Jamnagar with 85 people on board) ৷ ঠিক তার আগে ওই বিমানের পুশব্যাক টাগে আগুন লেগে যায় ৷ আগুন লাগার কারণ না জানা গেলেও বন্দর কর্মীদের তৎপরতায় ওই পুশব্যাক টাগের আগুন আয়ত্তে আসে সহজেই ৷ সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেছে সংবাদসংস্থা এএনআই ৷

বন্দর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, স্বল্প সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে আগুন ৷ একইসঙ্গে এয়ারক্র্যাফ্টটি অক্ষত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তারা ৷ এয়ার ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "কোন আহত বা ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি ৷ আর বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ৷" বিমান চলাচলে কোনপ্রকার বিঘ্ন না ঘটলেও জামনগরগামী ওই বিমান নির্ধারিত সময়ের 20 মিনিট দেরিতে রওনা দেয় ৷