মাইসুরু, 16 ডিসেম্বর : একুশ শতকে নতুন অস্ত্র 'বায়োলজিক্যাল ওয়েপন' (Biological weapons) অর্থাৎ জৈবিক অস্ত্র ৷ যা সেনাবাহিনীর জন্য় অনেক বেশি ঝুঁকির ৷ এই পরিস্থিতিতে জওয়ানদের সুরক্ষার্থে বড়সড় পদক্ষেপ করা দরকার ৷ মাইসুরুর বিজ্ঞানীরা নতুন ও বিশেষ ধরনের একটি মাস্ক উদ্ভাবন করেছেন (Mysuru scientists innovated special mask protecting soldiers from deadly biological weapons) ৷ এই মাস্ক জওয়ানদের মারণাত্মক 'বায়োলজিক্যাল ওয়েপন' থেকে রক্ষা করবে ৷ পাশাপাশি তারা চ্যালেঞ্জিং অবস্থাতেও তরল খাবার খেতে পারবেন (Mask ensures supply of liquid food during challenging situations) ৷

এই মাস্ক সেনাদের রাসায়নিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে (Mask save Soldiers from Chemical Attack)

বিজ্ঞানী মধুকর (Scientist Madhukar) জানালেন, যুদ্ধে রাসায়নিক (chemical), জৈবিক (biological), রেডিওলজিক্যাল (radiological) এবং নিউক্লিয়ার বোম (nuclear bomb) ব্যবহার করা হয় ৷ অভিযান চলাকালীন সৈন্যরা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যায় ৷ অনেক সময় তারা রেডিয়েশন বা রাসায়নিক আক্রমণের মুখোমুখি হয় ৷ এই বিশেষ ধরনের মাস্ক যে কোনও ধরনের জৈবিক আক্রমণ (biological attack) থেকে সৈন্যদের রক্ষা করতে সাহায্য করে ৷

মাস্কের বিশেষত্ব (Specialty Of This Mask)

ডিআরডিও (Defence Research and Development Organisation, DRDO) এই ধরনের মাস্ক উদ্ভাবন করেছিল খাবার সরবরাহের (Food Delivery System) জন্য ৷ 'ডিফেন্স ফুড রিসার্চ ল্যাবরেটরি'-র (Defence Food Research Laboratory) বিজ্ঞানী মধুকর এবং মাইসুরুতে তাঁর দল একই উপায়ে আরও উন্নত মাস্ক তৈরি করেন ৷ মাস্কে ব্যবহৃত ফিল্টারটি বাতাস পরিশোধন করে ৷ ফলে সেনারা দূষণমুক্ত বাতাস গ্রহণ করতে পারে ৷ পাশাপাশি, মাস্কটি কোভিড-19 প্রতিরোধ করতে সক্ষম ৷ এছাড়া, এই মাস্কের সঙ্গে একটা পাউচ (pouch) লাগানো থাকে ৷ মাস্কটি অন করলে পাউচের মধ্যের তরল খাবার খাওয়া সম্ভব হবে ৷ এখন, এই মাস্ক শুধুমাত্র সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী আর বিশেষ অভিযানে যাওয়া জওয়ানদের দেওয়া হচ্ছে ৷

এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী মধুকর বলেন, "এই মাস্ক সেনাদের বিশেষ অভিযান চালাতে সাহায্য করবে ৷ মাস্কের মধ্যে একটা স্ট্র লাগানো আছে, যেটা পাউচের সঙ্গে যুক্ত ৷ জওয়ানরা কখনও খেতে চাইলে শুধু স্ট্রটাকে পাউচের মধ্যে রেখে একটা টান দিলেই হয়ে যাবে ৷"

চিকিৎসকদের জন্যও ভাল (Good For Doctors)

বিজ্ঞানী আরও জানালেন, চিকিৎসকেরা অনেক সময় রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করেন ৷ তখন তাঁরাও এই মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন ৷