নেল্লোর, 21 নভেম্বর: কন্যা সন্তান জন্মানোয় তাকে খুন করেছেন বাবা, সদ্যজাতকে ফেলে চলে গিয়েছেন মা ৷ একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের দেশে এমন দৃশ্য আকছার দেখা যাচ্ছে ৷ মাঝেমধ্যেই সংবাদ শিরোনামেও উঠে আসে এরকম বিচলিত করে দেওয়ার মতো ঘটনা ৷ তবে রাতের অন্ধকারই তো শুধু সত্যি নয়, আছে সূর্যের আলোও ৷ আর সেই আলোতেই দুর্গা, সীতা, রাধারা এই দেশে পূজিত হচ্ছেন ৷ পূজিত হচ্ছে মৃত কন্যাও ৷ দেবজ্ঞানে মেয়েকে পুজো করার জন্য মন্দির বানিয়েছেন বাবা (A father who built a temple out of love for his daughter) ৷

নেল্লোরের কাকুটুর অঞ্চলের ভেঙ্কটাচলমে এলাকার বাসিন্দা লক্ষমাম্মা ও তাঁর স্ত্রী চেঞ্চায়া ৷ তাঁদের পাঁচ সন্তানের মধ্যে একজন ছিলেন সুব্বালক্ষমাম্মা ৷ ছিলেন, কারণ 2011 সালে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান লক্ষমাম্মা ও চেঞ্চায়ার চতুর্থ সন্তান সুব্বালক্ষমাম্মা ৷ মেয়েদের মধ্যে সেই ছিল বড় ৷ বন দফতরে কর্মরত অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুব্বালক্ষমাম্মা ৷ তাঁর এই মৃত্যু নাড়িয়ে দেয় বৃদ্ধ দম্পতিকে ৷ এই দম্পতি জানিয়েছেন, সুব্বালক্ষমাম্মার জন্মের পরেই তাঁদের পরিবার আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হয় ৷ সুব্বালক্ষমাম্মার স্বপ্ন ছিল একটি মন্দির তৈরি করার (father built a temple out of love for his daughter) ৷

মেয়ের সেই ইচ্ছেকে মর্যাদা দিতেই মেয়ের মৃত্যুর পর একটি মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় এই দম্পতি ৷ শুধু মন্দিরই গড়েননি ৷ সেই মন্দিরেই মেয়ে সুব্বালক্ষমাম্মার মূর্তি বানিয়েছেন লক্ষমাম্মা ৷ মন্দিরে মেয়ের সেই মূর্তিকে দেবজ্ঞানে পুজো করেন বৃদ্ধ ৷ প্রতি বছর বিশেষ পুজোর আয়োজনও হয় এই মন্দিরে ৷ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বা প্রয়াত স্বামী বা স্ত্রীর নামে মন্দির তৈরির বিষয়টি নতুন নয় এই দেশে ৷ তবে অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোরে মেয়ের স্মরণে এক বাবার এই উদ্যোগ, মৃত্যুর পরেও রক্তের সম্পর্কের প্রতি এমন টান সত্যিই এক অন্য বার্তাবহ (father built temple for died daughter in Nellore) ৷