বেতুল (মধ্যপ্রদেশ), 10 ডিসেম্বর: গভীর নলকূপ থেকে বের করে আনা হল 8 বছরের তন্ময় সাহুকে ৷ শনিবার ভোর ভোর বেতুলের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে ৷ কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর 1 ঘণ্টার মধ্য়েই তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন ৷ মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় একটি 55 ফুট গভীর নলকূপের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল সে ৷ তাকে উদ্ধার করতে প্রায় 80 ঘণ্টা সময় লেগেছে ৷ (Tanmay Sahu who fell in a borewell in Betul has been rescued) ৷ কিন্তু শেষমেশ সব চেষ্টা ব্যর্থ হল ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, 6 ডিসেম্বর বিকেল 5টা নাগাদ চাষের মাঠে খেলতে খেলতে হঠাৎ সে একটি গভীর নলকূপের মধ্যে পড়ে যায় ৷ নাবালকের দিদি ঘটনাচক্রে তাকে গভীর নলকূপের মধ্যে পড়ে যেতে দেখেছিল ৷ তাই ঘটনার এক ঘণ্টা পরেই উদ্ধারকার্য শুরু হয় ৷ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷

তন্ময়ের বাবা সুনীল সাহু বলেন, "আমার 12 বছরের মেয়ে তন্ময়কে গভীর নলকূপে পড়ে যেতে দেখেছিল ৷ সে এসে আমাকে ঘটনাটা বলে ৷ আমরা সঙ্গে সঙ্গে জায়গায়টায় যাই ৷ ওর শ্বাসপ্রশ্বাস চলছিল ৷ আমরা ওকে ডাকছিলাম ৷ তখন তন্ময়ের গলার স্বরও শোনা যাচ্ছিল ৷ 6 ডিসেম্বর সন্ধে 6টায় উদ্ধারকার্য আরম্ভ হয় ৷" এসডিআরএফ, হোমগার্ড, স্থানীয় পুলিশ- একসঙ্গে তন্ময়কে ওই নলকূপ থেকে বের করে আনার কাজ শুরু করে ৷

তন্ময়ের শিক্ষক গীতা মানকর বলেন, "তন্ময় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ৷ স্কুলে পড়ুয়ারা, এমনকী শিক্ষকরাও ওর সুস্থভাবে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করেছে ৷ সবাই গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করছিল ৷ তন্ময় একজন মেধাবী পড়ুয়া৷ ও আমাদের সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ৷"