নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: সাধারণতন্ত্র দিবস (Republic Day) উপলক্ষে কেন্দ্রের ও বিভিন্ন রাজ্য মিলিয়ে মোট 901 জন পুলিশকর্মীকে সম্মানিত করা হচ্ছে । এর মধ্যে 140 জন বীরত্বের জন্য পুলিশ পদক (Police Medal for Gallantry) পাচ্ছেন ৷ 93 জন রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (President Police Medal for Distinguished Service)) পাচ্ছেন এবং 668 জন প্রংশসনীয় দেশের সেবার জন্য পুলিশ পদক (Police Medal for Meritorious Service) পাচ্ছেন । পিআইবি সূত্রে এই খবর জানানো হয়েছে ৷

তথ্য অনুসারে, 140টি বীরত্ব পুরস্কারের মধ্যে মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা থেকে 80 জন কর্মী এবং জম্মু ও কাশ্মীরের 45 জন কর্মীকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে । বীরত্ব পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন সিআরপিএফ থেকে 48 জন, মহারাষ্ট্রের 31 জন, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের 25 জন ৷ এছাড়াও ঝাড়খণ্ডের 9 জন, দিল্লি, ছত্তিশগড় ও বিএসএফ থেকে 7 জন এবং অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং সিএপিএফ থেকে বাকিরা পদক পাচ্ছেন (Republic Day 2023) ।

পুলিশ মেডেল ফর গ্যালান্ট্রি (PMG) জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় বা অপরাধ প্রতিরোধে বা অপরাধীদের গ্রেফতার করবে বীরত্বের এই পুরস্কার প্রদান করা হয় । পুলিশ সার্ভিসে বিশিষ্ট রেকর্ডের জন্য রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) প্রদান করা হয় । আর দায়িত্ব ভালোভাবে পালনের জন্য পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস (পিএম) দেওয়া হয় ।

প্রত্যেকবছর সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে ( অধুনা কর্তব্যপথ) সেখানে বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা হয় ৷ এবারে 26 জানুয়ারি কর্তব্যপথে প্যারেড হবে ৷ সাধারণ মানুষও প্যারেডের সাক্ষী হতে পারবেন ৷ প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা জন ভাগিদারী'র অংশ হিসাবে এই আয়োজন করা হয়েছে ৷ এর জন্য কর্তব্যপথের পাশের রাস্তা জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত করা থাকবে ৷ সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কর্তব্যপথকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে (74th Republic Day) ৷ আগামীকাল সেখানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন গণ্যমান্য অতিথি ৷

