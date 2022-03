নয়াদিল্লি, 31 মার্চ : রাজ্যসভা থেকে অবসর নিচ্ছেন 72 জন সদস্য (72 retiring members of the Rajya Sabha) ৷ কেউ অবসর নেবেন এই মাসে ৷ কেউ অবসর নেবেন কিছুটা পরে ৷ বৃহস্পতিবার সংসদের উচ্চকক্ষের ওই সদস্যরা তাই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নায়ডু, ডেপুটি হরিবংশ নারায়ণ সিং, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে ছবিও তোলেন (72 retiring members farewell group photo in Parliament) ৷ তাছাড়া তাঁদের বিদায় সংবর্ধনার একটি অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয় ৷

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার অধিবেশনেও ওই 72 জনকে বিদায়ী বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷ সেই কারণে জিরো আওয়ার ও প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয়নি ৷ এছাড়া আজ বিশেষ ডিনারের আয়োজন করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নায়ডু ৷ তাঁর বাসভবনেই ওই ডিনার হবে ৷

অন্যদিকে আজ রাজ্যসভার 13টি আসনে ভোট হচ্ছে ছয় রাজ্যে ৷ আর আম আদমি পার্টির পাঁচজন সদস্য় রাজ্যসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিং ৷ এছাড়া বিজেপির একজন সদস্য়ও নাগাল্যান্ড থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন রাজ্যসভায় ৷ হিমাচলপ্রদেশ থেকেও রাজ্যসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন বিজেপির এক সদস্য ৷

