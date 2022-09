উনা, 11 সেপ্টেম্বর: হিমাচল প্রদেশের উনার জেলা সদরের কাছে কুঠার কালানের একটি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় 5 যুবকের মৃত্যু হয়েছে (5 People Died in Road Accident in Himachal Pradesh) ৷ শনিবার গভীর রাতে সন্তোষগড় থেকে উনার দিকে যাওয়া সময় পঞ্জাবের নম্বর প্লেট লাগানো একটি গাড়ি কুঠার এলাকায় রাস্তার পাশের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় (Road Accident in Una) ৷

দুর্ঘটনার পরে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ৷ স্থানীয়রাই উলটে যাওয়া গাড়িতে আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন ৷ কিন্তু, তাঁরা ব্যর্থ হন ৷ ততক্ষণে পুলিশ এসে গাড়ির ভিতর থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে ৷ তবে, দুর্ঘটনা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি কেটে মৃত ও আহতদের বের করতে হয় পুলিশকে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়ির গতি অত্যাধিক থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । প্রাথমিক তদন্তে সেরকমই ইঙ্গিত মিলেছে ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, গতি বেশি না হলে রাস্তার পাশে থাকা খুঁটিতে ধাক্কা মারার পর গাড়িটি বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে চাষের জমিতে প্রবেশ করে উলটে যেত না ৷ জানা গিয়েছে, গাড়িতে 5 যুবক ছিলেন ৷ ঘটনাস্থলেই 2 জনের মৃত্যু হয় ৷ আর বাকি 3 জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, পরে তাঁরাও মারা যান ৷

মৃত 5 জনের পরিচয় জানা গিয়েছে ৷ তাঁরা হলেন, বিশাল চৌধুরি, সিমরন জিৎ সিং, অনুপ সিং ৷ এদের সকলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আহত অবস্থায় ৷ সেখানেই তাঁদের মৃত্যু হয় ৷ বাকি দুই যুবকের নাম, রাজন জয়সওয়াল এবং আমন জয়সওয়াল ৷ মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটিকে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে ৷ সেটির ফরেন্সিক পরীক্ষা করানো হবে ৷ মূলত, গাড়ির গতি কত ছিল, গাড়িতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল কিনা, এমনই সব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি, চালক এবং বাকিরা মদ্যপ ছিল কিনা, তাও জানার চেষ্টা চলছে ৷ তবে, তার জন্য ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ ৷