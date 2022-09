সিরমৌর (হিমাচল প্রদেশ), 26 সেপ্টেম্বর: সিরমৌরের ভূমিধসের কারণে প্রাণ (Landslide in Sirmaur) গেল 4 শিশু-সহ 5 জনের ৷ পাশাপাশি একজনের অবস্থা গুরুতর। সকলেই একই পরিবারের (Five Died in Landslide in Sirmaur)৷ জানা গিয়েছে, খুজরাদি গ্রামের একটি বাড়ি ভূমিধসের কবলে পড়ে। তা থেকেই এ বিপত্তি ৷ গতকাল রাতে ওই পরিবারের সদস্যরা ঘুমাচ্ছিলেন তখনই পাহাড় থেকে ভূমিধসের কবলে পড়ে বাড়িটি।

মৃতরা হলেন প্রদীপ সিং, তাঁর স্ত্রী মমতা সিং (27) ও মেয়ে, ঈশিতা (8), আলিশা (6), এরাং সিং (2) এবং তুলসী রামের মেয়ে আকাংশিকা রাম (7)। পাশাপাশি প্রদীপ সিং এখনও গুরুতর আহত অবস্থায় হায়পাতালে চিকিৎসাধীন।

ভূমিধসের খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয়রা ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া মানুষদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি ৷ আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধার করা হলেও 5 জনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটেছে ৷ ওই এলাকার এসডিএম শিলাই সুরেশ সিং দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন বলেও জানা গিয়েছে। পাশাপাশি রাজস্ব দফতরের আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে অবিলম্বে ত্রাণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একই সময়ে, হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টি থেকে স্বস্তি নেই। যার কারণে দু'দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর মাণ্ডি সফর বাতিল হয়েছে ৷ এখনও সে রাজ্যে বৃষ্টিপাত চলবে 4 দিন। সোমবার রাজ্যে ভারী বৃষ্টির বিষয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। অন্যদিকে সিমলা, সিরমাউর, চাম্বা, কাংড়া এবং মাণ্ডি জেলায় বন্যার আশংঙ্কায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে (Red Alert in Himachal Today)।