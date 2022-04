শ্রীনগর, 2 এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরে গত তিনমাসে 42 জন জঙ্গি নিহত হয়েছে (Militants killed in Kashmir in 2022) ৷ সেখানকার এক শীর্ষ পুলিশ কর্তা শুক্রবার এই তথ্য দিয়েছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, 2022 সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ, এই তিনমাসে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে কিংবা জঙ্গিদের হামলায় আটজন পুলিশ কর্মী শহিদ হয়েছেন এবং আটজন সাধারণ নাগরিকও প্রাণ হারিয়েছেন (42 militants among 58 killed in Kashmir in first quarter of 2022) ৷

জানুয়ারিতে 23 জনের মৃত্যু হয় ৷ এদের মধ্যে 22 জন জঙ্গি ছিল ৷ ওই 22 জনের মধ্যে আবার 9 জনকে বিদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুলিশ ৷ বাকি 13 জন স্থানীয় ৷ 2022-এর প্রথম মাসে নিরাপত্তা বাহিনীর একজন মারা যান ৷ ফেব্রুয়ারিতে সংখ্যাটা কিছুটা কম ছিল ৷ ওই মাসে সাতজন জঙ্গিকে মেরেছে নিরাপত্তাবাহিনী ৷ প্রাণ গিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর তিনজন ও একজন সাধারণ নাগরিকের ৷

মার্চ মাসে 13 জন জঙ্গিকে মারতে সক্ষম হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী ৷ তার মধ্যে দু’জন বিদেশি জঙ্গি ছিল ৷ কিন্তু এই মাসে নিরাপত্তা বাহিনীর চারজন শহিদ হয়েছেন ৷ প্রাণ গিয়েছে সাতজন সাধারণ মানুষের ৷

সব মিলিয়ে গত তিনমাসে যে 42 জন জঙ্গি নিহত হয়েছে, তাদের মধ্যে 24 জন দ্য রেজিস্ট্য়ান্স ফোর্সের, 13 জন জয়েশ-ই-মহম্মদের, 2 জন আল বদরের এবং 1 জন হিজবুলের সদস্য ৷

