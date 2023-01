জয়পুর, 17 জানুয়ারি: যত সংখ্যক ধর্ষণের অভিযোগ দায়ে হয় তার বেশির ভাগ ভুয়ো ৷ এমনটাই জানালেন সে রাজ্যের ডিজিপি উমেশ মিশ্র ৷ সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে পর্যালোচনামূলক বৈঠকে তিনি জানান, রাজস্থানে যত ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়, তার মধ্যে 41 শতাংশ ভুয়ো ৷ এই সংখ্যা দেশের গড় শতাংশের পাঁচগুণ (41% registered rape cases are found to be fake in Rajasthan) ৷

তিনি বলেন, "দেশে একটা ভুল ধারণা আছে, ধর্ষণকাণ্ডে রাজস্থান প্রথম স্থান অধিকার করে ৷ কিন্তু সত্যি বলতে মধ্যপ্রদেশ প্রথম এবং রাজস্থান দ্বিতীয় ৷ তাও রাজস্থানের দ্বিতীয় হওয়ার কারণ এথানে কোনও রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই মামলা দায়ের করার পরিবেশ রয়েছে ৷ রাজস্থানে ধর্ষণের মামলার 41 শতাংশের ক্ষেত্রে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি ৷ সেখানে জাতীয় ক্ষেত্রে 8 শতাংশ অভিযোগের প্রমাণ মেলে না ৷"

