নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি : করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যেই মঙ্গলবার বাজেট পেশ হচ্ছে সংসদে ৷ বাজেট পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ বাজেটে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, এই অতিমারি সমস্যার মধ্যেও আগামী 6 থেকে 9 মাসের মানুষ ফিরে পাবেন হারানো কর্মসংস্থান ৷ সেই লক্ষ্যেই আগামী তিন বছরে 400টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেনের ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী (Vande Bharat trains with better efficiency to be brought) ৷

অর্থমন্ত্রী বলেন, “আগামী 3 বছরে আরও ভাল মানের 400টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন আনা হবে ৷ 100টি পিএম গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল তৈরি করা হবে এবং মেট্রো সিস্টেম তৈরির জন্য উদ্ভাবনী উপায়গুলির বাস্তবায়ন করা হবে ৷’’ এছাড়াও বেসরকারি বিনিয়োগগুলি গতি শক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷

নির্মলা জানান, 2021-22 বাজেটে সরকারি বিনিয়োগ এবং মূলধন ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে ৷ প্রধানমন্ত্রীর গতিশক্তি মাস্টার প্ল্যান দ্বারা পরিচালিত এই বাজেটে উপকৃত হবেন যুব, মহিলা, কৃষক, তফশিলি জাতি এবং উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় ৷

কেন্দ্রীয় বাজেটে চারটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ৷ প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ ৷ তিনি বলেন, ‘‘সরকার দেশের যুব, নারী ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নে উৎসাহী । আত্মনির্ভর ভারত অর্জনের জন্য প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ (PLI) স্কিমটি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে ৷ যার ফলে আগামী পাঁচ বছরে 60 লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান এবং 30 লক্ষ কোটি অতিরিক্ত উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে ৷’’