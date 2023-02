রাজকোট, 26 ফেব্রুয়ারি: ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাত ৷ তবে, এর তীব্রতা মাঝারি ছিল বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (National Center for Seismology) ৷ এদিন বিকেল 3টে 21 মিনিটে রিখটার স্কেলে 4.3 মাত্রার এই ভূকম্পন অনুভূত হয় (Earthquake Hits at Rajkot in Gujarat) ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোগলজি বিভাগ জানিয়েছে, রবিবার বিকেলে গুজরাতের রাজকোট জেলায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে এর উৎসস্থল ছিল ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি ৷

এই নিয়ে গত এক সপ্তাহে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে অন্তত 5টি হালকা থেকে মাঝারি ভূমিকম্প অনুভূত হল ৷ কয়েকদিন আগে ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য নেপালে মাঝারি মাত্রার একটি ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল ৷ এর আগে জম্মু ও কাশ্মীর এবং সিকিমে মৃদু ভূমিকম্প হয় ৷ সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার মোরোতাই দ্বীপের 133 কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে 6.8 মাত্রার ভূমিকম্প হয় ৷ সমুদ্রতল থেকে 112 কিলোমিটার গভীরে সেই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল বলে জানিয়েছিল ইন্দোনেশিয়া প্রশাসন ৷

এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল সমুদ্রতলে হওয়ায় সুনামির আশঙ্কা করেছিল প্রশাসন ৷ কিন্তু, সেই বিপদ এড়ানো গিয়েছে ৷ পাশাপাশি ভূমিকম্পের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি এই দ্বীপরাষ্ট্রে ৷ উল্লেখ্য, গত 6 ফেব্রুয়ারি তুরস্ক এবং সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় 7.7 ও 7.6 মাত্রার দু’টি তীব্র ভূমিকম্পের পর থেকেই মাঝে মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হালকা থেকে মাঝারি কম্পন অনুভূত হচ্ছে ৷ যা বড় কোনও বিপর্যয়ের ইঙ্গিত বলে মনে করছে ভূ-তত্ত্ববিদদের একাংশ ৷

গত 23 ফেব্রুয়ারি রাতে ফের একবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল তুরস্ক ৷ সিরিয়া সীমান্তবর্তী হাতায় প্রদেশে গত বৃহস্পতিবার সন্ধেয় এই কম্পন অনুভূত হয় ৷ রিখটার স্কেলে সেই কম্পনের মাত্রা ছিল 5 ৷ আর গত 6 ফেব্রুয়ারি একঘণ্টার ব্যবধানে দু’টি বড় ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়াতে ৷ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দু’টি দেশ ৷ মৃতের সংখ্যা প্রায় 50 হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মুহূর্তে ঘরছাড়া রয়েছে ওই দুই দেশে ৷