নয়াদিল্লি, 18 এপ্রিল : গত 15 দিন ধরে রাজধানীতে করোনার সংক্রমণ ক্রমবর্দ্ধমান ৷ এর মধ্যে দেশেও গত 24 ঘণ্টায় প্রায় দ্বিগুণ বাড়ল সংক্রমণ ৷ সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, 24 ঘণ্টায় 89.8 শতাংশ সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে দেশে ৷

20 ফেব্রুয়ারির পর গত 24 ঘণ্টায় সর্বাধিক কোভিড সংক্রমণ দেখেছে নয়াদিল্লি ৷ সোমবার প্রকাশিত বুলেটিনে গত 24 ঘণ্টায় 517 জন আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে, যা রবিবারের তুলনায় 12 শতাংশ বেশি (Delhi reported new 517 COVID cases in last 24 hours) ৷ সুস্থতার হার 5.33 শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে এসেছে 4.21 শতাংশে ৷

এদিকে রবিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিনে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল যেখানে 1,150 জন, সোমবার সেখানে সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে 2,183 জন ৷ মৃত্যুর সংখ্যা 4 থেকে বেড়ে একলাফে হয়েছে 214 ৷ যা ভীষণই উদ্বেগের (214 deaths as Daily COVID Count in India jumps 90 per cent) ৷ এর মধ্যে কেরল থেকে 62 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছ ৷ তবে উদ্বেগের মধ্যেও দৈনিক সুস্থতার হার সামান্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ৷

এদিকে গত 24 ঘণ্টায় নতুন করে 2,183 সংক্রমণের সঙ্গে দেশে এযাবৎ ভাইরাস সমক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে হল 4,30,44,280 জন ৷ পাশাপাশি দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 5,21, 965 ৷

আক্রান্তের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনই গত 24 ঘণ্টায় ভাইরাসকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন 1,985 জন ৷ যা আগেরদিনের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি ৷ এ পর্যন্ত দেশে 4 কোটি 25 লক্ষ 10 হাজার 773 জন সুস্থ হয়েছেন ৷ সুস্থতার হার 98.76 শতাংশ ৷