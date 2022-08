গুমলা, 4 অগস্ট: ভারানো থানা এলাকায় ডাইনি সন্দেহে দুই মহিলাকে খুন করার অভিযোগে সাজা ঘোষণা করা হল (Woman Murdered on Charge of Witchcraft) ৷ সাজা ঘোষণা করলেন এডিজে ফরেস্ট দুর্গেশ চন্দ্র ৷ এই মামলায় তিনি 19 জন মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও 25 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে (19 Women Sentenced to Life Imprisonment) ৷ জরিমানা অনাদায়ে আরও 2 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এতে সরকার পক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মোহাম্মদ জাবেদ হোসেন ।

জানা গিয়েছে, 2013 সালের 11 জুন গুমলা জেলার ভারানো ব্লকের করঞ্জ থানা এলাকার করৌন্দাজর টুকুতলি গ্রামে ডাইনি সন্দেহে দুই মহিলাকে গণহত্যা করা হয় ৷ মৃতদের নাম ব্রিজনিয়া ইন্দভার ও ইগনেশিয়া ইন্দভার ৷

এরপরই ভাল্লারিয়া ইন্দোয়ার, ইমিলিয়া ইন্দোয়ার, কারিয়া দেবী, জারাল দিতা ইন্দোয়ার, মাংরি দেবী, খিস্তিনা ইন্দোর, চিন্তামণি দেবী, বিনীতা ইন্দোর, জ্যোতি ইন্দোর, মালতী ইন্দোর, গ্যাব্রেলা ইন্দোর, রিজিতা ইন্দোর, মনিকা ইন্দোর, কারেসনিয়া ইন্দোর, নীলম ইন্দোর, ইন্দোর, সুশীলা ইন্দোর, ইন্দোর এবং রোজালিয়া ইন্দওয়ারদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় ।

এই ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ 12 জুন পুলিশ সকলকে গ্রেফতার করে ৷ ঘটনাসূত্রে জানা যায়, গ্রামে এক যুবকের মৃত্যুতে ব্রিজনিয়া ইন্দভার ও ইগনেশিয়া ইন্দভার নামে এই দুই মহিলাকে দায়ী করা হয়েছিল ৷ ডাইনি সন্দেহে ওইদিন দুই মহিলাকে আদালত চত্বরে ডেকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয় ৷