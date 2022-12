বেঙ্গালুরু,28 ডিসেম্বর: নতুন করে আবারও কি করোনার ঢেউ আছড়ে পড়তে চলেছে দেশে ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা । কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারগুলিও সব ধরনের প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইছে (Country is in Alert to Stop Fresh Spread of Covid 19)। ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যও প্রায় নিয়মিত বৈঠক করছেন । তৎপর রাজ্যগুলিও । নবান্নে বুধবারই করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব ।

এরই মধ্যে নতুন করে করোনার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল বেঙ্গালুরুতে । জানা গিয়েছে কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসে 19 জনের শরীরে হানা দিয়েছে করোনা (19 Foreign Returnees Tested Positive for Covid) । ইতিমধ্যেই সেই নমুনাগুলির জিনম সিকোয়েন্সিংয়ের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য প্রশাসন । করোনার শুরু থেকে একাধিকবার বেঙ্গালুরুতে সংক্রমণ ভয়াবহ আকার নিয়েছিল । তাই এবার শুরু থেকেই সংক্রমণে রাশ টানতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে রাজ্য সরকার । আর তাই বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । তাতেই এই 19 জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে ।

একদিন আগেই দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়েছিল । তাতে বেশ কয়েকটি জিনিস দেখে নেওয়া হয়েছে । করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার সময় অক্সিজেনের অভাব একটা বড় সমস্য়া হিসেবে দেখা গিয়েছিল । যদিও অক্সিজেনের যোগান পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল বলে বরাবর দাবি করে কেন্দ্রীয় সরকার । এবার যদি নতুন করে করোনার প্রকোপ বাড়ে এবং অক্সিজেনের দরকার হয়ে পড়ে তাহলে যাতে সমস্যা না হয় সেটাই দেখে নেওয়া হল । আর তাছাড়া বিভিন্ন হাসপাতলের সামগ্রিক চিত্রটাও বুঝে নিতে চায় প্রশাসন । এই তথ্য জানা থাকলে আগামীতে সেই অনুসারে যাবতীয় পরিকল্পনা করা যাবে । এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজও চলছে । সমস্ত দিক থেকেই প্রস্তুতি সেরে রাখতে চায় প্রশাসন ।

