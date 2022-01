বরেলি, 6 জানুয়ারি : ফের উত্তরপ্রদেশে নারী নির্যাতনের অভিযোগ (Crime Against Women in UP) ৷ 17 বছরের কিশোরীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার (UP Teenage Girl Burnt to Death) অভিযোগ উঠল তারই প্রেমিকের বিরুদ্ধে ৷ বুধবারের এই ঘটনায় ওই তরুণের বন্ধুরাও জড়িত রয়েছে বলে দাবি মৃতার পরিবারের সদস্যদের ৷

আরও পড়ুন : মাকে পুড়িয়ে খুন করল বাবা, স্বচক্ষে দেখল সন্তান

মৃতার মায়ের দাবি, বুধবার মেয়ের সঙ্গে বাড়িতেই ছিলেন তিনি ৷ তবে তিনি আর তাঁর মেয়ে আলাদা আলাদা ঘরে গৃহস্থালীর কাজ করছিলেন ৷ সেই সময়েই কয়েকজন যুবক হুড়মুড়িয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে ৷ তারা মেয়েটির সঙ্গে প্রথমে দুর্ব্যবহার করে ৷ এরপর ঘরে রাখা কেরোসিন তার গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় ৷ কিশোরীকে পুড়তে দেখেই পালিয়ে যায় হামলাকারীরা ৷ মেয়েটির মায়ের দাবি, এরপর মেয়ের চিৎকার শুনে সেই ঘরে আসেন তিনি ৷ তারপর পুলিশে খবর দেন ৷

গুরুতর জখম অবস্থায় ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে তাকে বরেলির হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ কিশোরীর মা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় তাঁর স্বামী ওই দুই ছেলে বাড়িতে ছিলেন না ৷ প্রতিবেশীদের দাবি, যে ছেলেটির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছে কিশোরীর পরিবার, তার সঙ্গেই মেয়েটির প্রেমের সম্পর্ক ছিল ৷

আরও পড়ুন : স্ত্রী-সন্তানকে পুড়িয়ে খুন, গ্রেফতার অভিযুক্ত

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আক্রান্ত কিশোরীর পোশাকের পোড়া টুকরো নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করে পুলিশ ৷ স্থানীয় দেবরানিয়া থানার ইন্সপেক্টর সুনীলকুমার শর্মা এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘গোটা ঘটনা এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় ৷ আমরা সবেমাত্র তদন্ত শুরু করেছি ৷ মেয়েটির শরীরের 80 শতাংশই পুড়ে গিয়েছিল ৷ দুই তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ খুব দ্রুত আমরা অভিযুক্তদের পাকড়াও করে ফেলব ৷’’