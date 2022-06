আগ্রা, 19 জুন: আগ্রার কেন্দ্রীয় কারাগারের 12 জন বন্দি পাস করল দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষা ৷ শনিবার উত্তরপ্রদেশ মধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের (UPMSP) পক্ষ থেকে দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয় । আগ্রার কারাগারের 12 জন বন্দি উত্তরপ্রদেশ বোর্ডেই পরীক্ষা দেন (Prisoners of Central Jail in Agra passed class 10th and 12th exams of UP Board)৷

দশম শ্রেণির পরীক্ষায় তিনজন বন্দি প্রথম বিভাগে পাস করেছে ৷ ছয়জন বন্দি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে । এছাড়াও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় তিনজন বন্দি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে । মাধ্যমিকে জিতেন্দ্র নামে এক বন্দি 64.83 শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছে ৷ অন্যদিকে অর্জুন ও শীলেশ 63.16 এবং 62.83 শতাংশ নম্বর পেয়েছে । উচ্চমাধ্যমিকে শিশুপাল সিং, হরি সিং এবং জিতেন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে পাস করেছে (Prisoners Passed Board Exam)।

সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট ভিকে সিং বলেন, "এটি আমাদের এবং বন্দিদের জন্য একটি আনন্দের মুহূর্ত ৷ তাঁরা দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে কারাগারের মধ্যে থেকেও এই পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হয়েছে । এটি অন্যান্য বন্দিদেরও অনুপ্রাণিত করবে । যখন এইসব বন্দিরা কারাগার থেকে মুক্ত হবে তখন তাঁরা তাদের লক্ষ্য পূরণ করবে ৷"

তিনি আরও বলেন, "কারাগারে বন্দিদের পড়াশুনা করার জন্য আমাদের একটি লাইব্রেরি রয়েছে ৷ যদি কারোর পড়ার ক্ষেত্রে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁরা অন্যান্য বন্দিদের কাছ থেকে সহায়তা পান ৷ এখানে আরও কিছু বন্দি ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন বিশ্ববিদ্যালয়ে(IGNOU) ও রাজর্ষি ট্যান্ডন ওপেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়েছে ৷

আরও পড়ুন : Kupwara Encounter : কুপওয়ারায় নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে হত 2 জঙ্গি