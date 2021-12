নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর : গত তিনদিনে বিদেশ থেকে আগত মোট 12 জন করোনা আক্রান্ত দিল্লির লোক নায়েক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন (Omicron suspect Cases In Delhi hospital) ৷ তাঁরা সকলেই কোভিড 19-এর নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্ত কি না তা জানতে নমুনা জিনোম টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ টেস্টের রিপোর্ট এলেই জানা যাবে তাঁরা ওমিক্রন স্ট্রেনে আক্রান্ত কি না ৷ ইতিমধ্যেই কর্নাটকের দুজন ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ৷

হাসপাতালের তরফে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর গত বৃহস্পতিবার আটজন হাসপাতালে ভর্তি হন (12 people admitted in Delhi hospital on suspicion of Omicron ) ৷ এরপর গতকাল আরও 4 জনকে ভর্তি করা হয় ৷ তাঁদের মধ্যে চারজন ব্রিটেন, চারজন ফ্রান্স এবং কয়েকজন তানজানিয়া ও একজন বেলজিয়াম থেকে এসেছেন ৷ সকলেই সুস্থ রয়েছেন ৷ শুধুমাত্র একজনের মৃদু জ্বর রয়েছে ৷ তাঁরা করোনার এই নয়া ভ্যরিয়েন্টে আক্রান্ত কি না তা আগামী পাঁচ ছয়দিনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে (Omicron suspect in Delhi) ৷

আরও পড়ুন : COVID Variant Omicron: কর্নাটকে নিখোঁজ 10 দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক, নয়া মাত্রা পেল ওমিক্রন আতঙ্ক

বিশ্বের 30টি দেশে এখনও পর্যন্ত সাড়ে তিনশোর বেশি মানুষ ওমিক্রন আক্রান্তের হদিশ মিলেছে ৷ এখনও পর্যন্ত ডেল্টাকে করোনার সবথেকে ভয়ঙ্কর রূপ বলে চিহ্নিত করা হলেও, ওমিক্রন তার চেয়েও বেশি সংক্রামক বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে ওমিক্রনের প্রকোপে এখনও পর্যন্ত প্রাণহানির খবর মেলেনি ৷ কিন্তু বিষয়টিকে হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয় বলে ইতিমধ্যেই সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-সহ বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীরা ৷ করোনার অন্য রূপের তুলনায় ওমিক্রনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অনেকটাই আলাদা, তাই সেটিকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে আরও সময় লাগছে বিজ্ঞানীদের ৷

আরও পড়ুন : Reinfections with Omicron: পুনরায় সংক্রমণের সম্ভাবনা 3 গুণ বেশি ওমিক্রনে, রিপোর্ট বিজ্ঞানীদের

বৃহস্পতিবার দেশের মধ্যে কর্নাটকেই প্রথম ওমিক্রন সংক্রমণের হদিশ মেলে ৷ তার জেরে নতুন সংশোধনী ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের সরকার ৷ কেন্দ্রের তরফেও ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, বৎসোয়ানা, হংকং, চিন, মরিসাস, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে, সিঙ্গাপুর এবং ইজরায়েল-সহ 16টি ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ দেশের তালিকা তৈরি করা হয়েছে ৷ তাদের সঙ্গে উড়ান সংযোগ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে আপাতত ৷ এ ছাড়াও, অন্যান্য দেশ থেকে আগতদের করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ রিপোর্ট নেগেটিভ এলে তবেই বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর অনুমতি পাবেন তাঁরা ৷