নাসিক, 1 জানুয়ারি : সব মিলিয়ে 10 জন মন্ত্রী এবং 20 জন বিধায়ক কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন মহারাষ্ট্রে, জানালেন উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার (Deputy CM Ajit Pawar) ৷ শুক্রবার মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 8 হাজার 67 জন, যা বৃহস্পতিবারের থেকে 50% বেশি (10 ministers and over 20 MLA's have tested positive for COVID19 in Maharashtra) ৷

আজ উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার ভিমা কোরেগাও যুদ্ধের (Battle of Koregaon Bhima) 204তম বর্ষপূর্তি উদযাপনে পের্নি (Perne) গ্রামে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে থেকে বেরিয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "সম্প্রতি আমরা বিধানসভার অধিবেশনের সময় কমিয়ে দিয়েছি ৷ এখনও পর্যন্ত 10 জন মন্ত্রী এবং 20 জনেরও বেশি বিধায়ক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৷ প্রত্যেকে নতুন বছর, জন্মদিন এবং অন্য সব অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চান ৷ কিন্তু মনে রাখবেন, নতুন ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ৷ আর তাই সতর্ক থাকতে হবে ৷"

তিনি আরও জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবাইকে সচেতন থাকার আবেদন করেছেন এবং রাতে কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে ৷ মহারাষ্ট্র আর পুনেতে সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে চলেছে বলে জানিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন মন্ত্রী ৷ তাহলে কি ফের লকডাউন হবে ? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যদি দেখা যায় যে রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তাহলে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ আর এটা না চাইলে মানুষকে বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে ৷"

মহারাষ্ট্র সরকার ষাঁড়ের দৌড় (bullock cart race) অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়নি ৷ আর প্রাক্তন সাংসদ শিবাজী অধলরাও পাটিল (Shivaji Adhalrao Patil) এর বিরুদ্ধে গিয়ে অনুষ্ঠান করার কথা ঘোষণা করেছেন ৷ এপ্রসঙ্গে পাওয়ার বলেন, "কোভিড-19 টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে রাজ্যের মু্খ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন সব কালেক্টর যেন জমায়েত বন্ধ করার পদক্ষেপ করেন ৷ এতে প্যানডেমিকের আরেকটা ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে ৷" একথা চিন্তা করেই হয়তো বৃহত্তর স্বার্থে অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷ শুধুমাত্র শিবাজী নয়, যাঁরা এই অনুষ্ঠানের পক্ষে তাঁদের সকলের কোভিড-19-এর তৃতীয় ঢেউয়ের কথা চিন্তা করা উচিত ৷