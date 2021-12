কলকাতা, 23 ডিসেম্বর : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 2021 সালের পৌরভোটে নারীশক্তির উত্থান দেখেছে কলকাতা । 144 জন প্রার্থীর মধ্যে 64 জন ছিল মহিলা । মোট প্রার্থীর 45 শতাংশই ছিলেন মহিলা । নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা যায় একজন বাদে সব মহিলা প্রার্থীই জয়ী হয়েছেন ।

বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র নিবাস হলে জয়ী তৃণমূল কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকে এর পুরস্কার দিলেন মমতা । এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বোরো চেয়ারম্যানদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তৃণমূল তার মধ্যে একজন-দু'জন নয়, 10 জন মহিলা রয়েছেন (10 borough of kolkata municipal corporation gets women chairperson) । অর্থাৎ আগামী দিনে কলকাতার উন্নয়ন মহিলাদের হাতেই সুরক্ষিত করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো (Mamata Banerjee for Women Empowerment) ।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরো চেয়ারম্যানদের যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাতে দেখা গিয়েছে যে বরো-1-এ তরুণ সাহা, বরো-2-এ শুক্লা ভোঁড়, বরো-3-এ অনিন্দ্য রাউত, বরো-4-এ সাধনা বোস, বরো-5-এ রেহানা খাতুন, বরো-6-এ শানা আহমেদ, বরো-7-এ সুস্মিতা ভট্টাচার্য, বরো-8-এ চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, বরো-9-এ দেবলীনা বিশ্বাস, বরো-10-এ জুঁই বিশ্বাস, বরো-11-তে তারকেশ্বর চক্রবর্তী, বরো-12-তে সুশান্ত ঘোষ, বরো-13-তে রত্না শূর, বরো-14-তে সংহিতা দাস, বরো-15-তে রণজিৎ শীল এবং বরো-16-তে সুদীপ পোলে রয়েছেন ।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমাদের 16টা বরোর মধ্যে 10টি বরো কমিটির চেয়ারম্যানই মহিলা । এটা নারীর ক্ষমতায়নের একটা প্রকাশ । আপনারা খুব ভাল করে কাজ করুন। খুব ভাল থাকুন । মালা রায় চেয়ারপার্সন হয়েছেন । এবার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথের যে বিষয়গুলি আছে, সেগুলি সেরে ফেলতে হবে ।’’

এখানেই শেষ নয় তিনি আরও বলেন, ‘‘134 জন কাউন্সিলরকে আমার অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা । বহু কুৎসা এবং চরিত্র হননের চেষ্টার পরেই সাধারণ মানুষ আমাদের উপর ভরসা রেখেছেন । সেই আস্থার দাম আমাদের দিতেই হবে ।’’

এই মঞ্চ থেকেই মমতা জানিয়েছেন প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর কাউন্সিলরদের কাজের রিভিউ হবে । তিনি বলেন, ‘‘বাদ বাকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাউন্সিলররা আছেন । ধীরে ধীরে আমরা পারফরম্যান্স দেখব । আমরা কাজের রিভিউ করব । যাঁরা ভাল কাজ করবেন, ভাল পাবেন । যাঁরা ভাল কাজ করবেন না তাঁদের জন্য দল সিদ্ধান্ত নেবে । দলের উপর বিশ্বাস রাখুন সব হবে । ব্যক্তিগত লবি নয় । একটাই লবি, দল একটাই । জোড়া ফুলের নেতা মা-মাটি-মানুষ ।’’

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে লোকসভা এমনকি পঞ্চায়েত, জনপ্রতিনিধি হিসেবে মহিলাদের বাড়তি গুরুত্ব বরাবরই দিয়েছেন মমতা । শুধু তাই নয় মমতার বিভিন্ন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উপভোক্তা বাংলার মেয়েরাই । ফলে ভোটের লড়াই থেকে শুরু করে সর্বত্র নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন মমতা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।